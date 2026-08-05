Πλεύρης: Καμία εξέταση ασύλου, τον μαζεύεις και άμεση επιστροφή πίσω αν έχουμε στην Ελλάδα μαζικές ροές μεταναστών όπως στη Θέουτα

Η αντίδραση της Ελλάδας σε περίπτωση κατά την οποία στα νησιά υπάρξουν φαινόμενα όπως αυτά στη Θέουτα θα είναι «καμία εξέταση ασύλου, του...



Μιλώντας στο MEGA εξήγησε ότι «εμείς ως Ελλάδα δεν είμαστε από τις χώρες που θέλουν να ανοίξει η συζήτηση για τη συνθήκη Σένγκεν» προειδοποιώντας πως «αυτό που συνέβη στην Ισπανία μπορεί να συμβεί και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα». «Εμείς το αντιμετωπίσαμε και στον Έβρο με το σφράγισμα συνόρων και το κάναμε με την αναστολή ασύλου όταν έφτασαν 3.000 άνθρωποι σε ένα σαββατοκύριακο από τη Λιβύη και μετά την εφαρμογή του μέτρου μπήκαν 3.000 σε 3 μήνες».



Σημειώνοντας ότι «η Ισπανία είναι μια σοσιαλιστική κυβέρνηση», ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι «αν έπρεπε να λειτουργήσει βάσει του συμφώνου μετανάστευσης θα έπρεπε να εξετάσει 72.000 αιτήσεις ασύλου. Ό,τι εργαλείο έχουμε βάλει στο τραπέζι για εξέταση ασύλου, σεβασμό δικαιωμάτων είναι όταν έχουμε συνήθειες μεταναστευτικές ροές. Όταν έχουμε εργαλειοποίηση από μια χώρα ή μαζική είσοδο μεταναστών, η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί με τη φύλαξη των συνόρων και την αναστολή ασύλου και όπου χρειάζεται για να γίνονται άμεσα επιστροφές».



«Το κενό εντοπίζεται στο ότι εάν οι μεταναστευτικές ροές είναι χαμηλές σε όλη την Ευρώπη το σύμφωνο μετανάστευσης μπορεί να λειτουργήσει, δεν είναι έτοιμη η Ευρώπη στην έκτακτη συνθήκη. Εκεί στη ζυγαριά μεταξύ θεωρητικών δικαιωμάτων αυτών που εισβάλουν και των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να βαρύνουν τα δεύτερα» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.



Κατά τον κ. Πλεύρη «η Ευρώπη πάει σε μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Το α΄ εξάμηνο μπήκαν 50.000 συνολικά ενώ 50.000 έμπαιναν το 2015 σε μια εβδομάδα στα ελληνικά νησιά

Η αντίδραση της Ελλάδας σε περίπτωση κατά την οποία στα νησιά υπάρξουν φαινόμενα όπως αυτά στη Θέουτα θα είναι «καμία εξέταση ασύλου, τους μαζεύουμε και άμεση επιστροφή πίσω» ξεκαθάρισε την Τετάρτη ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης.