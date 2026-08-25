Ζελένσκι κατά Πούτιν: «Ήθελες την Ουκρανία – Έχασες στόλο και μια γενιά»

Αυστηρό μήνυμα προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανήμερα της 35ης επετείου ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Ευρωπαίοι ...

Αυστηρό μήνυμα προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανήμερα της 35ης επετείου ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Ευρωπαίοι ηγέτες έφτασαν στο Κίεβο, ενώ εγκρίθηκε πρόσθετη βοήθεια 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ουκρανική άμυνα.«Ήθελες την Ουκρανία, έχασες στόλο, διυλιστήρια και μια ολόκληρη γενιά», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, απευθυνόμενος στον Ρώσο ομόλογό του και περιγράφοντας τις συνέπειες που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Ρωσία.Ευρωπαίοι ηγέτες στο ΚίεβοΣτην ουκρανική πρωτεύουσα έφτασαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, προκειμένου να συμμετάσχουν στους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας.Μεταξύ των ηγετών που επισκέφθηκαν το Κίεβο βρίσκονται επίσης ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Λικ Φρίντεν, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου και ο πρόεδρος της Εσθονίας Αλάρ Κάρις.Ο Αντρίι Σίμπιχα δημοσίευσε φωτογραφίες από την υποδοχή των ξένων αξιωματούχων στον σιδηροδρομικό σταθμό της ουκρανικής πρωτεύουσας.Στην ανάρτησή του τόνισε ότι η ανεξαρτησία της Ουκρανίας αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για τη χώρα και καλωσόρισε τους συμμάχους που έφτασαν στο Κίεβο για την επέτειο.Πρόσθετη βοήθεια 6,1 δισ. ευρώΤην ίδια ημέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.Τα χρήματα προορίζονται για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας και ειδικότερα για την προμήθεια συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, πυραύλων, πυρομαχικών και ραντάρ.Η νέα χρηματοδότηση προστίθεται στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη εγκριθεί για την εμπόλεμη χώρα. Από το συγκεκριμένο ποσό έχουν ήδη διατεθεί στην Ουκρανία 8,35 δισεκατομμύρια ευρώ.«Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας»