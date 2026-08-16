Ιράν: Ανακοίνωση για την προσωρινή κράτηση δύο Γάλλων διπλωματών με την κατηγορία της «ξένης ανάμιξης»

Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο 15/08 ότι δύο Γάλλοι διπλωμάτες κρατήθηκαν προσωρινά στο πλαίσιο έρευνας για θέμα...

Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο 15/08 ότι δύο Γάλλοι διπλωμάτες κρατήθηκαν προσωρινά στο πλαίσιο έρευνας για θέματα εθνικής ασφάλειας και υποθέσεις φερόμενης ξένης ανάμιξης, προτού παραδοθούν στον Γάλλο πρεσβευτή, εξαπολύοντας παράλληλα κατηγορίες κατά του Παρισιού για υλοποίηση ευρείας κλίμακας επιχείρησης επιρροής εντός της χώρας.Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι μονάδες πληροφοριών εντόπισαν τους δύο διπλωμάτες κατά την εκτέλεση δικαστικού εντάλματος για τη σύλληψη δύο υπόπτων, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για ζητήματα ξένης επιρροής και παρέμβασης.Μετά την επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητάς τους, οι Αρχές ενημέρωσαν το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια τους παρέδωσαν στον Γάλλο πρέσβη στο Ιράν, υπό τη συνοδεία της διπλωματικής Αστυνομίας, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση.Οι ισχυρισμοί του ιρανικού υπουργείου ΠληροφοριώνΣύμφωνα με το ανακοινωθέν του υπουργείου -όπως μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim και την εφημερίδα Iran-, τα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας αντιλήφθηκαν την «παράνομη παρουσία» δύο Γάλλων διπλωματών σε μυστικό σημείο συνάντησης.Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι αρχές χειρίζονταν μια σημαντική υπόθεση ξένης επιρροής και εκτελούσαν δικαστικό ένταλμα σύλληψης για δύο πρόσωπα που συνδέονταν με την υπόθεση.Το υπουργείο υποστήριξε ότι οι εν λόγω διπλωμάτες «διέθεταν εκτεταμένο ιστορικό παραβάσεων και συμπεριφορών που αντίκεινται στους εσωτερικούς νόμους της χώρας και στις διπλωματικές υποχρεώσεις».Αφού επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία τους, το ζήτημα διαβιβάστηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι διπλωμάτες παραδόθηκαν στον Γάλλο πρεσβευτή παρουσία της διπλωματικής Αστυνομίας.Το υπουργείο κατήγγειλε ότι, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα κατά των υπόπτων και η εξέταση εγγράφων και υλικών που κατασχέθηκαν από τον χώρο, χωρίς το ζήτημα να έχει δημοσιοποιηθεί, «η γαλλική πλευρά κατέφυγε σε επικοινωνιακό θόρυβο με στόχο να προλάβει τις εξελίξεις και να συγκαλύψει τις διαπιστωμένες παραβάσεις».Κατηγορίες της Τεχεράνης για «ευρείας κλίμακας» σχέδιο επιρροήςΟι αρχικές έρευνες, σύμφωνα με το υπουργείο, καταδεικνύουν τον σχεδιασμό και την οργάνωση ενός μεγάλου έργου με στόχους που περιλαμβάνουν την «επιρροή, την ξένη ανάμιξη και τη διαμόρφωση του εδάφους για γαλλική δράση κατά της εθνικής ανεξαρτησίας».Η δράση αυτή φέρεται να υλοποιήθηκε μέσω εντοπισμού προσώπων, κρυφών επαφών εντός και εκτός της χώρας, καθώς και ανάπτυξης δικτύου με κανόνες μυστικότητας, εμπλέκοντας άτομα που βρίσκονται στο στόχαστρο ξένων παραγόντων.Όπως επισημάνθηκε, εντοπίστηκε η υπογραφή του πρώην πρεσβευτή της Γαλλίας στην Τεχεράνη σε ορισμένα από τα κατασχεθέντα έγγραφα, τα οποία το υπουργείο χαρακτήρισε ως μέρος ενός «σκοτεινού σχεδίου».«Η γαλλική κυβέρνηση πρέπει να λογοδοτήσει για τις παράνομες και παρεμβατικές ενέργειές της και οφείλει να δώσει εξηγήσεις για αυτό το κακοσχεδιασμένο εγχείρημα», τόνισε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι «δεν θα επιτρέψει στους διπλωματικούς του επισκέπτες να επιδίδονται σε παράνομη, παρεμβατική συμπεριφορά».Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιων περιστατικών, θα υπάρξει δράση ανάλογη με εκείνη που αρμόζει σε «επιθετικούς παράγοντες».Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και περαιτέρω λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα σε μεταγενέστερο χρόνο.Μέχρι τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας δημοσιογραφικής αναφοράς, δεν υπήρξε καμία επίσημη αντίδραση από τη γαλλική κυβέρνηση ή το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας επί των εν λόγω ισχυρισμών.