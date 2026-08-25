Πόσα νησιά έχει η Ελλάδα; Σε ποια θέση κατατάσσεται στην παγκόσμια κατάταξη με βάση το μήκος της ακτογραμμής της; ...

mixanitouxronou Η Ελλάδα παρά το μικρό της μέγεθος ως χώρα διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στον κόσμο, χάρη στα πάρα πολλά νη...





















Δηλαδή, από όπου και αν ξεκινήσουμε, το πολύ σε 1,5 ώρα μπορούμε να βρεθούμε σε κάποια παραλία του Αιγαίου ή του Ιονίου πελάγους. «να ταξιδεύουν στον αγέρα τα νησάκια, οι κάβοι, τ’ ακρογιάλια σαν μεταξένιοι αχνοί και με τους γλάρους συνοδιά κάποτ’ ένα καράβι ν’ ανοίγουν να το πάρουν οι ουρανοί…». Κ. Bάρναλης. (Φωτό Χρ. Βασιλόπουλος) Η ελληνική επικράτεια περιλαμβάνει 6.000 νησιά και νησίδες διάσπαρτα στα πελάγη του Αιγαίου και του Ιονίου, από τα οποία μόνο τα 227 είναι κατοικημένα. Πρόκειται για φαινόμενο μοναδικό στην ευρωπαϊκή ήπειρο....

mixanitouxronou Η Ελλάδα παρά το μικρό της μέγεθος ως χώρα διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στον κόσμο, χάρη στα πάρα πολλά νησιά της.Η ακτογραμμή της ξεπερνά τα 15.000 χιλιόμετρα και την κατατάσσει στην 9η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των χωρών με τις μεγαλύτερες σε μήκος ακτογραμμές. Προηγούνται μόνο ο Καναδάς (202.080 χλμ.), η Νορβηγία (83.281 χλμ.), η Ινδονησία (54.716 χλμ), η Ρωσία (37.653 χλμ.), οι Φιλιππίνες (36.289 χλμ.), η Ιαπωνία (29751 χλμ.), η Αυστραλία (25.760 χλμ.) και οι ΗΠΑ (19.924 χλμ.)....Κατάλογος χωρών κατά μήκος ακτογραμμής, σε χιλιόμετρα, σύμφωνα με στοιχεία του 2005 από το World Factbook της CIA . Πηγή wikipedia Mε δεδομένο ότι η Ελλάδα δεν έχει μεγάλη έκταση (130.800 τ.χλμ.), κανένα ελληνικό ηπειρωτικό μέρος δεν απέχει από τη θάλασσα παραπάνω από 137 χιλιόμετρα.