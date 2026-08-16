Φάε καρύδια και θα μας θυμηθείς! Η σούπερ τροφή που ενισχύει τη μνήμη και τη συγκέντρωση!

Σίγουρα έχεις βιώσει στιγμές που σου είναι πού δύσκολο να συγκεντρωθείς ή ακόμη και να θυμηθείς. Ψυχραιμία! “Μαγικό χάπι” για την αντι...













Μια πολύ καλή ιδέα για δυνατή συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της μέρας, είναι να εντάξεις τα καρύδια στο πρωινό σου, γεμίζοντας ένα ποτήρι γάλα με κουάκερ ή δημητριακά ολικής άλεσης, μέλι, ψιλοκομμένα αποξηραμένα φρούτα και ψιλοκομμένα καρύδια.

















Ψυχραιμία! “Μαγικό χάπι” για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος μπορεί να μην υπάρχει, υπάρχουν ωστόσο “μαγικές τροφές” που βελτιώνουν την εγκεφαλική λειτουργία ενώ συμβάλλουν στη συγκέντρωση και στη διαύγεια.Μία από αυτές είναι και τα καρύδια, η κατανάλωση των οποίων συμβάλλει στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, η οποία με την σειρά της επιτρέπει την αποτελεσματική παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο.