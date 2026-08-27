Ιός Δυτικού Νείλου: Νυχτερινοί ψεκασμοί με «τουρμπίνες» στη Ανατολική Αττική από την Περιφέρεια

Τις προσπάθειές της να αναχαιτίσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφέρεια Αττικής, προχωρώντας αυτή την ώρα σε έκ...



Γιατί όταν μιλάμε για τη δημόσια υγεία, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και διαρκώς σε εγρήγορση και να παρεμβαίνουμε άμεσα, όπου υπάρχει ανάγκη».

Τις προσπάθειές της να αναχαιτίσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφέρεια Αττικής, προχωρώντας αυτή την ώρα σε έκτακτο ψεκασμό εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική.Με φόντο τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων, τα οποία πλέον ανέρχονται σε 232 με τα περισσότερα από αυτά να καταγράφονται στην Αττική, η Περιφέρεια αποφάσισε να επιστρατεύσει και τις λεγόμενες «τουρμπίνες».Πρόκειται για εξειδικευμένα, μεγάλου μεγέθους μηχανικά ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για μεγάλες επιχειρήσεις.«Θα επιχειρούμε όλη τη νύχτα»Στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης που διεξάγεται σε περιοχές με αυξημένους πληθυσμούς κουνουπιών και θα κρατήσει μέχρι το ξημέρωμα με δύο συνεργεία και τη χρήση τριών ψεκαστικών υψηλής ισχύος, είναι και το αρμόδιο υπηρεσιακό στέλεχος της Περιφέρειας Αττικής Γιώργος Κώνσταντος.«Βρισκόμαστε στον υδροβιότοπο Αλυκές της Αρτέμιδας και πίσω μου ακριβώς επιχειρούμε και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία», σημείωσε αρχικά και συνέχισε περιγράφοντας τις παρεμβάσεις, οι οποίες θα γίνουν με το σύστημα της εκνέφωσης.«Θα κάνουμε ακμαιοκτονία υπέρμικρου όγκου (ULV), στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο. Θα δημιουργήσει σύννεφο το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα, oτιδήποτε. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία υπολειμματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια» τονίζει.Ο Γ. Κώνσταντος, υγειονολόγος και πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, ξεκαθάρισε ότι ο ψεκασμός δεν πρόκειται να γίνει εντός κατοικημένης ζώνης. Πιο συγκεκριμένα θα υλοποιηθεί «από την οδό Αρίωνος που είναι πίσω μας μέχρι τη λεωφόρο Μαραθώνος, σε περιοχή που δεν είναιπυκνοκατοικημένη και πάντα με προσοχή να μην υπάρχουν άνθρωποι, να μην υπάρχουν ζώα στο περιβάλλον και θα διαρκέσει αρκετές ώρες. Το δεύτερο συνεργείο μας θα είναι πίσω στην περιοχή Κιάφα, μπροστά από το Ελευθέριος Βενιζέλος και επιχειρεί σε βοσκοτόπια, ιδιωτικές εκτάσεις και δεν υπάρχουν κατοικίες».Ν. Χαρδαλιάς: «Aπέναντι σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δεν χωρά κανένας εφησυχασμός»Νωρίτερα προηγήθηκε σύσκεψη του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά με εκπροσώπους του ΕΟΔΥ, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, αντιπεριφερειάρχες και αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας, προκειμένου να προσαρμοστεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός στη βάση των πρόσφατων επιδημιολογικών δεδομένων.Ο Ν. Χαρδαλιάς προανήγγειλε κλιμάκωση των παρεμβάσεων, σημειώνοντας οτι «απέναντι σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας δεν χωρά κανένας εφησυχασμός». Παράλληλα, τοποθετούμενος συνολικά για τον σχεδιασμό που υλοποιείται ανέφερε:«Παρακολουθούμε καθημερινά τα δεδομένα, ακούμε τους επιστήμονες και προσαρμόζουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας. Έχουμε ήδη αυξήσει, από τις αρχές του 2026, κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας. Προχωρούμε σε νέα έκτακτη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, σε περίπου 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική, πάντα σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τους αρμόδιους φορείς. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως σχέδιο, επιστημονική καθοδήγηση και κυρίως συνεχής παρουσία στο πεδίο. Και βέβαια, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους Δήμους μας, με τις δυνάμεις και τα μέσα της Περιφέρειας, όπου και όποτε μας ζητηθεί.