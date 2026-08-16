Χανιά: Τρεις ανήλικοι στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθησαν οι κηδεμόνες τους

Στη σύλληψη τριών κηδεμόνων προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές Χανίων, μετά τη μεταφορά τριών ανηλίκων στο νοσοκομείο λόγω μέθης. Οι συλλήψε...



Οι συλλήψεις έγιναν στις 14 Αυγούστου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων για δύο περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τις βραδινές ώρες σε περιοχές των Χανίων.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι είχαν καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.



Για τις δύο υποθέσεις συνελήφθησαν οι κηδεμόνες τους, δύο άνδρες ηλικίας 45 και 54 ετών και μία γυναίκα 51 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και για έκθεση.



Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Στη σύλληψη τριών κηδεμόνων προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές Χανίων, μετά τη μεταφορά τριών ανηλίκων στο νοσοκομείο λόγω μέθης.