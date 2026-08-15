Πρόσληψη εν Αποστρατεία Τεχνικού Προσωπικού των Ε.Δ στην ΕΑΒ με σκοπό την ενίσχυση του έργου της από έμπειρο προσωπικό

H Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία με σκοπό την ενίσχυση του έργου της από έμπειρο προσωπικό, σχεδιάζει την πρόσληψη εν αποστρατεία τεχνικο...
H Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία με σκοπό την ενίσχυση του έργου της από έμπειρο προσωπικό, σχεδιάζει την πρόσληψη εν αποστρατεία τεχνικού προσωπικού των Ε.Δ, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ανανεωμένου ετησίως έως και 4 έτη.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 5301/26 άρθρο 104, δεν θα διακόπτεται η σύνταξη και το μέρισμα του Μ.Τ για το εν αποστρατεία προσωπικό κάτω των 62 ετών (αφορά μόνο την πρόσληψη στην ΕΑΒ)
Η ανακοίνωση της ΕΑΒ έχει ως εξής:
Επικείμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΑΒ ΑΕ για την πρόσληψη εν Αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ ΑΕ) πρόκειται να δημοσιεύσει, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη είκοσι (20) εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε τεχνικές ειδικότητες αεροσκαφών, και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) Μηχανικών αεροσκαφών ΤΕ ή ΔΕ, ενός (1) Μηχανικού αεροσκαφών ΠΕ, επτά (7) Τεχνικών δομής αεροσκαφών και οκτώ (8) Τεχνικών ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.
Η πρόσληψη γίνεται δυνάμει του άρθρου 104 του ν. 5301/2026, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανανεωμένου ετησίως έως και 4 έτη. Οι προσλαμβανόμενοι κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου (άρθρα 7 έως 35 του ν. 4354/2015), στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα τυπικά τους προσόντα, με αναγνώριση του συνόλου των ετών υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Επιπλέον, βάσει του εν λόγω Νόμου, η στρατιωτική σύνταξη και το μέρισμα δεν αναστέλλονται λόγω της απασχόλησης στην Εταιρεία. Ειδικότερα, όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους συνεχίζουν να λαμβάνουν κανονικά τη σύνταξη τους, και το μέρισμα του Μ.Τ χωρίς διακοπή της καταβολής αυτών .
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.haicorp.com) και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας προσλήψεων (https://proslipseis.haicorp.com), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της.
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