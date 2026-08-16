Φωτιές στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί, δέκα τραυματίες, καμένα σπίτια και αυτοκίνητα – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες της Πυροσβεστικής

Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια Σαλα...



Το σημείο όπου εντοπίστηκε το ζευγάρι:



Το σημείο όπου εντοπίστηκε το ζευγάρι:







593 απεγκλωβισμοί διά θαλάσσης



Συνολικά 593 άτομα απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλί και Κολώνες, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν το νησί.



Οι απεγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν με επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία στα λιμάνια της λιμάνι της Φανερωμένης και των Παλουκίων.







Πού επικεντρώνονται οι έρευνες



Αυτήν την ώρα, εξετάζεται από Πυροσβεστική αν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς με βιντεοληπτικό υλικό που θα αξιολογηθεί από το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμπρησμού είτε εξ αμέλειας είτε από δόλο.



Θεωρείται πιθανό ενδεχόμενο λόγω του σημείου έναρξης. Η σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη δεύτερης πυρκαγιάς σε άλλο σημείο του νησιού προβληματίζει έντονα.

Αυτήν την ώρα, εξετάζεται από Πυροσβεστική αν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς με βιντεοληπτικό υλικό που θα αξιολογηθεί από το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμπρησμού είτε εξ αμέλειας είτε από δόλο.Θεωρείται πιθανό ενδεχόμενο λόγω του σημείου έναρξης. Η σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη δεύτερης πυρκαγιάς σε άλλο σημείο του νησιού προβληματίζει έντονα.

Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνα το μεσημέρι της Κυριακής (16/8). Υπενθυμίζεται ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πύρινο μέτωπο, καθώς εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες κοντά στο σπίτι τους στα Περιστέρια, ενώ ακόμη δέκα άτομα τραυματίστηκαν.Η πυρκαγιά έκαιγε σε δύο μέτωπα, τo πρώτο και πιο δύσκολο στην περιοχή Περιστέρια, όπου κάηκαν σπίτια, και το δεύτερο στα Σελήνια. Και για τις δύο περιοχές, εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, ενώ εκατοντάδες πολίτες απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλί και Κολώνες με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, του λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι δύο σοροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.Οι δύο ηλικιωμένοι φέρεται να εγκλωβίστηκαν κοντά στο σπίτι τους από τους καπνούς και τις φλόγες. Μάλιστα κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν τις εκκλήσεις για βοήθεια, ωστόσο κανείς δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει.Το ΕΚΑΒ επιχείρησε από την πρώτη στιγμή των πυρκαγιών με 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.Από το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκαν 10 διακομιδές πολιτών προς το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Από αυτές, οι 9 αφορούσαν πολίτες με εγκαύματα, εκ των οποίων οι 5 διακομίστηκαν στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα μικρού βαθμού. Η 10η διακομιδή αφορούσε υπερήλικα πολίτη, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας για λόγους ασφαλείας, μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του.Από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.Όπως ανέφεραν πηγές του ΠΣ, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.Τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά, στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς η πυρκαγιά, που είχε ραγδαία εξέλιξη, έλαβε τραγικές διαστάσεις, με δύο νεκρούς και εννέα τραυματίες.