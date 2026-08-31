ΗΠΑ: Στα στενά του Ορμούζ... Οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ του Ιράν

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ του Ιράν νωρίτερα σήμερα, μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος...

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ του Ιράν νωρίτερα σήμερα, μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο.«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκαν να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που μεταφέρουν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος τον αξιωματούχο.Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι «ο εχθρός», αφού απέτυχε να σπάσει την «αντίσταση» του ιρανικού λαού, καταφεύγει σε «ψυχολογικό πόλεμο» για να προσπαθήσει να υπονομεύσει την «εθνική σταθερότητα».Σε δήλωση που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, αναφέρθηκε ότι το Ιράν ανταποκρίνεται διαταράσσοντας τις δυνατότητες διοίκησης του εχθρού και αντιμετωπίζοντας ομάδες που επιδιώκουν να πυροδοτήσουν εσωτερικές διαιρέσεις στο Ιράν.