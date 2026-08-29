Σε πλήρη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης: Άλλαξε ο συγκοινωνιακός χάρτης της πόλης με την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά

Η επόμενη ημέρα της παράδοσης της επέκτασης στην Καλαμαριά βρίσκει τους επιβάτες να απολαμβάνουν ένα άνετο ταξίδι μέχρι το κέντρο της Θε...

Η επόμενη ημέρα της παράδοσης της επέκτασης στην Καλαμαριά βρίσκει τους επιβάτες να απολαμβάνουν ένα άνετο ταξίδι μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης και το αντίστροφο μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας.Από νωρίς το πρωί, οι πρώτοι εργαζόμενοι της Καλαμαριάς χρησιμοποίησαν το Μετρό για να μετακινηθούν προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά την έναρξη λειτουργίας των πέντε νέων σταθμών.Τα δρομολόγια ξεκίνησαν στις 15:00 της Πέμπτης, με τους πέντε σταθμούς της επέκτασης της Καλαμαριάς να εντάσσονται πλέον στη βασική γραμμή.Οι κάτοικοι της περιοχής περίμεναν με ανυπομονησία το νέο μέσο σταθερής τροχιάς, καθώς μέχρι σήμερα η διαδρομή προς το κέντρο απαιτούσε περίπου μισή ώρα με αυτοκίνητο και έως 45 λεπτά με λεωφορείο.Οι συρμοί κινούνται από Δευτέρα έως Πέμπτη και τις Κυριακές από τις 05:15 έως τις 00:30, ενώ Παρασκευή και Σάββατο έως τις 02:00.Πλέον, η διαδρομή από τον σταθμό Μίκρα έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό διαρκεί περίπου 25 λεπτά.