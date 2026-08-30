Μηχανοκίνητο κλιμάκιο της ΜΙΤ... Με τουρκικά πολεμικά εμβατήρια και επίσκεψη στην ΠΑΡΑΝΟΜΗ αυτοαποκαλούμενη «τουρκική Νεολαίας Κομοτηνής» οι τούρκοι μοτοσυκλετιστές!

Αν την επόμενη φορά έχουμε γλάστρες να φεύγουν από μπαλκόνια, εμβολισμούς μηχανών και άπειρο ξύλο στο οδόστρωμα δεν θα φταίνε αυτοί που α...





Αν την επόμενη φορά έχουμε γλάστρες να φεύγουν από μπαλκόνια, εμβολισμούς μηχανών και άπειρο ξύλο στο οδόστρωμα δεν θα φταίνε αυτοί που αντέδρασαν χωρίς να πρέπει, αλλά αυτοί που έπρεπε να αντιδράσουν και δεν το έκαναν...

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την Κομοτηνή καταγράφει τις κινήσεις των δήθεν μηχανόβιων τούρκων που επιχείρησαν πριν 3 μέρες να αναστατώσουν την Κομοτηνή.









Το γιατί αφέθησαν ελεύθεροι ενώ υπάρχουν άφθονα άρθρα του Ποινικού Κώδικα τα όποια τσαλαπάτησαν οι εν λόγω μαμελούκοι, είναι μια συζήτηση που πρέπει να ξεκινήσει ΕΧΘΕΣ τουλάχιστον εντός των υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη για την Τάξη και την Ασφάλεια στην περιοχή.





Κι αυτό γιατί η δράση δημιουργεί αντίδραση. Κι όταν πρόκειται για δράση εχθρική εντός των εδαφών σου, το κενό που αφήνουν αυτοί που πρέπει να αντιδράσουν, θα καλυφτεί από αυτούς που δεν πρέπει να αντιδράσουν.





Έτσι αν την επόμενη φορά έχουμε γλάστρες να φεύγουν από μπαλκόνια, εμβολισμούς μηχανών και άπειρο ξύλο στο οδόστρωμα δεν θα φταίνε αυτοί που αντέδρασαν χωρίς να πρέπει, αλλά αυτοί που έπρεπε να αντιδράσουν και δεν το έκαναν...

Οι κινήσεις τους αποδυκνείουν ότι μόνο τυχαίοι δεν ήταν και μόνο τυχαίες δεν ήταν και οι ενέργειες τους το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου.Όπως αποτυπώνεται σε νέο βίντεο που κατέγραψε πολίτης και φέρνει στην δημοσιότητα η «Φωνή της Ροδόπης», στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Ιωαννίνων, πλησίον της Δημοτικής Αγοράς, οι μηχανές κινούνταν σε σχηματισμό φέροντας τουρκικές σημαίες.Παράλληλα, από τα ηχεία που ήταν προσαρμοσμένα στις μοτοσικλέτες ακουγόταν σε υψηλή ένταση το οθωμανικό στρατιωτικό εμβατήριο «Eski Ordu Marsı» (Εμβατήριο του Παλαιού Στρατού).Την ίδια στιγμή, οι μοτοσικλετιστές σχηματίζουν με τα δάχτυλα τους το χαρακτηριστικό σύμβολο της υπερεθνικιστικής οργάνωσης των «Γκρίζων Λύκων».Σύμφωνα με πληροφορίες, η πομπή των μοτοσικλετιστών -οι οποίοι αποτελούν μέλη συλλόγου από την Κωνσταντινούπολη– επισκέφθηκε νωρίτερα και το κτίριο της λεγόμενης «Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής».Η έντονη παρουσία και οι χειρονομίες προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των πολιτών, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κομοτηνής ακινητοποίησαν τους μηχανόβιους και τους προσήγαγαν στο αστυνομικό μέγαρο.Κατά τον τρίωρο εξονυχιστικό έλεγχο που ακολούθησε εξετάστηκαν τα διαβατήρια και τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, τα οποία βρέθηκαν απολύτως νόμιμα.Οι ίδιοι υποστήριξαν στις αρχές ότι ταξιδεύουν στην Ευρώπη και δεν έκαναν κάτι παράνομο. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικαστικών, αφέθηκαν ελεύθεροι και αναχώρησαν από την πόλη με κατεύθυνση τα ελληνοτουρκικά σύνορα.