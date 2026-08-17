Έχουν λυσσάξει οι Τούρκοι με το κυπριακό κοίτασμα «Κρόνος»! Οι Έλληνες «Θα μας κλέψουν το φυσικό αέριο»

Η Sözcü ανεβάζει τους τόνους για το κυπριακό κοίτασμα – Οι ισχυρισμοί Γκιουρντενίζ και η πραγματικότητα πίσω από το τουρκικό αφήγημα Νέα ...



Γκιουρντενίζ: «Μας κλέβουν το αέριο»



Η Sözcü φιλοξενεί τις θέσεις του απόστρατου ναυάρχου Τζεμ Γκιουρντενίζ, ενός από τους βασικούς θεωρητικούς του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».



Ο Γκιουρντενίζ υποστηρίζει ότι το Τεμάχιο 6 βρίσκεται σε περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι εμπίπτει στη δική της υφαλοκρηπίδα και ζητά από την Άγκυρα να επαναφέρει σεισμικές έρευνες και γεωτρητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.



Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι ο ισχυρισμός περί «σιφονιού» φυσικού αερίου.



Σύμφωνα με την τουρκική εκδοχή, εάν ένας υπόγειος ταμιευτήρας εκτείνεται πέρα από τις θαλάσσιες γραμμές που επικαλείται η κάθε πλευρά, η άντληση από τη μία περιοχή θα μπορούσε θεωρητικά να επηρεάσει την πίεση και την κίνηση των υδρογονανθράκων.



Ωστόσο, δεν παρουσιάζεται συγκεκριμένο γεωλογικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο ταμιευτήρας του «Κρόνου» εκτείνεται σε περιοχή που διεκδικεί η Τουρκία.



Επομένως, η περίφημη «κλοπή» αποτελεί τουρκικό ισχυρισμό και μέρος της σχετικής ρητορικής, όχι αποδεδειγμένο γεγονός.



Η «Γαλάζια Πατρίδα» ξαναμπαίνει στο παιχνίδι



Η τουρκική πλευρά επιχειρεί να εντάξει τον «Κρόνο» σε ένα πολύ μεγαλύτερο γεωπολιτικό αφήγημα.



Στο ίδιο πλαίσιο επανέρχεται η υπόθεση του Oruc Reis, με τον Γκιουρντενίζ να υποστηρίζει ότι η Τουρκία υποχώρησε στο παρελθόν υπό την πίεση της ΕΕ και των ΗΠΑ και ότι το κενό που δημιουργήθηκε αξιοποιήθηκε από άλλες χώρες και ενεργειακές εταιρείες.



Παράλληλα, στο τουρκικό αφήγημα εντάσσεται και ο Great Sea Interconnector, καθώς η Άγκυρα αντιμετωπίζει με καχυποψία ενεργειακές υποδομές που ενισχύουν τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.



Το μήνυμα που επιχειρεί να περάσει η τουρκική πλευρά είναι σαφές: κάθε ενεργειακή ή στρατηγική εξέλιξη στην περιοχή παρουσιάζεται ως πιθανό «τετελεσμένο» εις βάρος της Τουρκίας.



Ο «Κρόνος» αλλάζει τα δεδομένα



Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η ανάπτυξη του κοιτάσματος προχωρά πλέον σε πιο ώριμο στάδιο.



Η τουρκική αντίδραση δείχνει ότι η ενεργειακή αξιοποίηση της κυπριακής ΑΟΖ παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα για την Άγκυρα.



Και η επιλογή της λέξης «κλοπή» μόνο τυχαία δεν είναι.



Μέσα από τέτοιες διατυπώσεις η τουρκική προπαγάνδα επιχειρεί να παρουσιάσει ως «τουρκικό» έναν φυσικό πόρο και να μετατρέψει μια σύνθετη θαλάσσια διαφορά σε αφήγημα περί δήθεν αφαίρεσης τουρκικού πλούτου.



Ο «Κρόνος» βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της νέας τουρκικής επικοινωνιακής επίθεσης. Και όσο προχωρά η αξιοποίησή του, τόσο πιθανότερο είναι να ανεβαίνουν οι τόνοι της Άγκυρας. pentapostagma.gr

Η Sözcü ανεβάζει τους τόνους για το κυπριακό κοίτασμα – Οι ισχυρισμοί Γκιουρντενίζ και η πραγματικότητα πίσω από το τουρκικό αφήγημαΝέα επίθεση από την Τουρκία με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο, αυτή τη φορά με επίκεντρο το κυπριακό κοίτασμα φυσικού αερίου «Κρόνος».Η τουρκική εφημερίδα Sözcü επαναφέρει με ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο το αφήγημα της Άγκυρας περί δήθεν τουρκικών δικαιωμάτων στην περιοχή, παρουσιάζοντας την ανάπτυξη του κοιτάσματος από την Κυπριακή Δημοκρατία και τις διεθνείς ενεργειακές εταιρείες ως κίνηση που στρέφεται κατά της Τουρκίας.Ο χαρακτηρισμός περί «κλοπής του φυσικού αερίου της Τουρκίας» αποτυπώνει το κλίμα που επιχειρεί να δημιουργήσει το δημοσίευμα. Πρόκειται για ισχυρισμό που εντάσσεται στη γνωστή ρητορική της «Γαλάζιας Πατρίδας» και στις ευρύτερες τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.Ο «Κρόνος» στο στόχαστροΤο κοίτασμα βρίσκεται στο Τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ και αναπτύσσεται από την Eni και την TotalEnergies, με ίσα ποσοστά συμμετοχής.Η εκτιμώμενη ποσότητα φυσικού αερίου ανέρχεται σε περίπου 3,1 τρισ. κυβικά πόδια, καθιστώντας τον «Κρόνο» σημαντικό ενεργειακό πόρο για την Κύπρο και την περιοχή.Ο σχεδιασμός προβλέπει αξιοποίηση των ενεργειακών υποδομών της Αιγύπτου, με το φυσικό αέριο να οδηγείται για επεξεργασία και στη συνέχεια να μπορεί να διοχετεύεται στις διεθνείς αγορές.Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.