Εύβοια: Κατήγγειλε τον εραστή της γυναίκας του για απαγωγή - Τελικά συνελήφθη για άδεια παραμονής

Ένα παράξενο περιστατικό αντιμετώπισαν οι Αστυνομικές Αρχές της Ευβοίας, όταν ένας άνδρας κατήγγειλε ότι η γυναίκα του είναι όμηρος σε άγ...



Σύλληψη για παράνομη διαμονή



Τελικά η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα για τον οποίο έγινε αρχικά η καταγγελία, όχι όμως για απαγωγή, αλλά γιατί δεν είχε τα νόμιμα έγγραφα για να παραμένει στη χώρα, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των στοιχείων του.



Ο άνδρας συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Χαλκίδος.

Ένα παράξενο περιστατικό αντιμετώπισαν οι Αστυνομικές Αρχές της Ευβοίας, όταν ένας άνδρας κατήγγειλε ότι η γυναίκα του είναι όμηρος σε άγνωστο σημείο.Σύμφωνα με το eviathema, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στην καταγγελία και ξεκίνησαν έρευνες, εντοπίζοντας τη γυναίκα στον Θεολόγο, μέσω του σήματος του κινητού της. Όταν έφτασαν στο σπίτι, το βρήκαν με ανοιχτές τις πόρτες, ενώ εντόπισαν τη γυναίκα μαζί με έναν αλλοδαπό άντρα. Οι δυο τους μάλιστα παραξενεύτηκαν από την παρουσία των αστυνομικών.Τελικά, όπως προέκυψε, ο άνδρας δεν κρατούσε τη γυναίκα παρά τη θέλησή της αλλά ήταν ζευγάρι και ζούσαν μαζί από τον Ιούνιο. Το ζευγάρι, που είχε εξωσυζυγική σχέση, φέρεται να είχε τσακωθεί νωρίτερα, με τον άνδρα να της φωνάζει και να της έχει τραβήξει τα μαλλιά.Εκείνη έστειλε μήνυμα στον πρώην άντρα της, ζητώντας του να πάει να την πάρει και έτσι κατέληξε η κατηγορία για απαγωγή. Η γυναίκα μάλιστα προχώρησε σε μήνυση για εξύβριση κατά του πρώην άνδρα της.