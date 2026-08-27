Μεγάλη Νίκη... Η Μπαρτσελόνα ακύρωσε ποδοσφαιρικό καμπ για νέους που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα μετά τις αντιδράσεις!

Η απόφαση για αναβολή έρχεται μετά την κρίση στο νησί που προκάλεσε το εκπαιδευτικό ποδοσφαιρικό καμπ νέων της Μπαρτσελόνα. Έγινε γνωστό ...
Η απόφαση για αναβολή έρχεται μετά την κρίση στο νησί που προκάλεσε το εκπαιδευτικό ποδοσφαιρικό καμπ νέων της Μπαρτσελόνα.
Έγινε γνωστό ότι στην Ισπανία η ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελόνα αποφάσισε να αναβάλει το ποδοσφαιρικό καμπ για νέους που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα, έπειτα από αντιδράσεις.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), Χάρης Λοϊζίδης, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ζητώντας του να παρέμβει ώστε να αποτραπεί η διεξαγωγή του συγκεκριμένου καμπ στα κατεχόμενα. Ο Λοϊζίδης υπογράμμισε ότι μια τέτοια εκδήλωση θα παραβίαζε το ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) που ανέδειξε το θέμα και αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη δύναμη στο κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζήτησε επίσης την ακύρωση του καμπ. Το ΕΛΑΜ κάλεσε τόσο την κυβέρνηση της Μαδρίτης όσο και το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας να παρέμβουν.
Το ΕΛΑΜ υποστήριξε ότι η διοργάνωση επίσημης αθλητικής εκδήλωσης στα κατεχόμενα από φορέα προερχόμενο από χώρα της ΕΕ είναι «προβληματική».
Τα κατεχόμενα αναγνωρίζονται μόνο από την Τουρκία ενώ τα Ηνωμένα Έθνη διατηρούν δύναμη ειρηνευτικής αποστολής στην Κύπρο από το 1964.
Αντιδράσεις Ερχιουρμάν
Ο Τουφάν Ερχουρμάν, αντέδρασε στις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι τάσσεται κατά του «αποκλεισμού» των Τουρκοκυπρίων ή Ελληνοκυπρίων νέων από διεθνείς δραστηριότητες λόγω του Κυπριακού.
Ο Ερχουρμάν δήλωσε: «Μπορείτε να χαρακτηρίσετε προσπάθειες ακύρωσης ενός φεστιβάλ και παρεμπόδισης των παιδιών να παίξουν ποδόσφαιρο ως “διπλωματική νίκη”, αλλά από ανθρωπιστική σκοπιά πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, ξεκάθαρα για ήττα».
Ο «πρόεδρος της Βουλής» στα κατεχόμενα, Ζία Οζτούρκλερ, ανέφερε: «Ό,τι κι αν κάνει η ελληνοκυπριακή πλευρά, δεν θα μπορέσει να εμποδίσει τον αγώνα του τουρκοκυπριακού λαού να συναντηθεί με τον κόσμο, να αθληθεί, να παράγει και να διαμορφώσει το μέλλον του με τα δικά του χέρια».
Οι σχέσεις Ισπανίας–Τουρκίας στο επίκεντρο των επικρίσεων
Η απόφαση της Μπαρτσελόνα ήρθε σε μια ευαίσθητη συγκυρία, κατά την οποία συνεχίζονται οι συνομιλίες για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο του Κυπριακού.
Οι σχέσεις της Ισπανίας με την Τουρκία προκαλούν κατά καιρούς δυσφορία στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ελλάδα, που βιώνουν εδώ και δεκαετίες ένταση με την Άγκυρα.
Η Ισπανία ήταν, την περίοδο 2020–2024, ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων της Τουρκίας στην Ευρώπη. Ο Τύπος της Κυπριακής Δημοκρατίας επισήμανε επίσης ότι ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, είχε στηρίξει το 2014 την ενοποίηση των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών στην Κύπρο.
Συζητήθηκε επίσης ότι η Μπαρτσελόνα είχε χορηγούς εταιρείες από το Κατάρ, στενό σύμμαχο της Τουρκίας, την περίοδο 2011–2017. Η χορηγία από το Κατάρ έβαλε τέλος στην παράδοση του συλλόγου να μην φέρει εμπορικό χορηγό στη φανέλα του για πολλά χρόνια.
Mε πληροφορίες από gr.euronews.com
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