Σαφές μήνυμα σε Συρία και Τουρκία από τον Ισραηλινό ΥΠΑΜ: Δεν φεύγουμε από το όρος Ερμών.. Δεν θα επιτρέψουμε εδραίωση τουρκικής παρουσίας

Σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα έστειλε από το συριακό έδαφος ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, επαναλαμβάνοντας...
Σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα έστειλε από το συριακό έδαφος ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, επαναλαμβάνοντας ότι ο ισραηλινός στρατός [IDF] δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ, ενώ προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία.
Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε στρατηγικής σημασίας εδάφη στη νότια Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ. Το Όρος Ερμών είναι ένα τεράστιο σύμπλεγμα βουνοκορφών που δεσπόζουν πάνω από τα σύνορα Συρίας-Λιβάνου, με θέα αγροτικές εκτάσεις της επαρχίας της Δαμασκού καθώς και τα Υψίπεδα του Γκολάν.
«Δεν θα αποχωρήσουμε από το όρος Ερμών ούτε από τη ζώνη ασφαλείας όσο εξακολουθούν να υπάρχουν τζιχαντιστικές απειλές κατά του κράτους του Ισραήλ. Το μήνυμα προς τον Σύρο πρόεδρο είναι σαφές: Όταν ξυπνάς το πρωί στο παλάτι σου στη Δαμασκό, και κοιτάζεις προς το όρος Ερμών και βλέπεις τον ισραηλινό στρατό, θα ξέρεις ότι είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τις κοινότητές μας και τα σύνορά μας», διαμήνυσε ο Κατς.
WATCH: Israeli Defense Minister Katz visits IDF troops at the foot of Mount Hermon in Syria pic.twitter.com/UvFJeovbwS
— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 25, 2026
Παράλληλα, αναφερόμενος στην επιδρομή της περασμένης εβδομάδας σε συριακή αεροπορική βάση, τόνισε: «Ενεργήσαμε ενάντια στην προσπάθεια της Τουρκίας να εδραιώσει παρουσία στη Συρία, θέτοντας σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Καταστήσαμε σαφή τη θέση μας και θα συνεχίσουμε να την υπερασπιζόμαστε και στο μέλλον».
Με πληροφορίες από The Times of Israel
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