Ανησυχία Ινδίας για προσγειώσεις τουρκικών μεταγωγικών στο Πακιστάν

Σύμφωνα, επίσης με τουρκική ιστοσελίδα ασφαλείας που επικαλείται την India Today, ενδέχεται να παρέδωσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη Baykar και Asisguard και συστήματα αεράμυνας.Ούτε το Πακιστάν ούτε η Τουρκία έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την ανάπτυξη αυτών των όπλων.Εξερεύνηση Ιστορικών Βιβλίων Και ΝτοκιμαντέρΠριν η Ινδία ξεκινήσει την επιχείρηση Sindoor τον Μάιο του 2025 για την εξάλειψη των τρομοκρατικών υποδομών στο Πακιστάν, παρέλαβε από την Τουρκία drones καμικάζι Bayraktar και Asisguard Songar.Στις 7 Αυγούστου, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ υπέγραψαν τη Συμφωνία της Μέκκας.Η Συμφωνία ορίζει ότι μια επίθεση σε μία από τις χώρες θα θεωρείται πράξη επιθετικότητας εναντίον όλων των υπογραφόντων και δεν αποκλείει τη συμμετοχή άλλων κρατών.