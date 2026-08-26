Ανησυχία Ινδίας για προσγειώσεις τουρκικών μεταγωγικών στο Πακιστάν

Η Ινδία παρακολουθεί την εντατικοποίηση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Πακιστάν και Τουρκίας μετά την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας στ...
Η Ινδία παρακολουθεί την εντατικοποίηση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Πακιστάν και Τουρκίας μετά την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών και της Σαουδικής Αραβίας στη Μέκκα στις αρχές Αυγούστου.
Εξερεύνηση Ιστορικών Βιβλίων Και Ντοκιμαντέρ
Αυτό αναφέρει η εφημερίδα Times of India.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα ινδικά συστήματα εναέριας επιτήρησης κατέγραψαν απότομη αύξηση στις πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών προς το Πακιστάν μεταξύ 19 και 21 Αυγούστου.
Ινδοί αξιωματούχοι άμυνας δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτό να σχετίζεται με πιθανές προμήθειες όπλων από την Άγκυρα στον πακιστανικό στρατό, γράφει το δημοσίευμα.
Σύμφωνα με αυτό, τουρκικά αεροσκάφη C-130 Hercules και A400M προσγειώθηκαν στις αεροπορικές βάσεις Nur Khan, Masroor και Murid του Πακιστάν.
Σύμφωνα, επίσης με τουρκική ιστοσελίδα ασφαλείας που επικαλείται την India Today, ενδέχεται να παρέδωσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη Baykar και Asisguard και συστήματα αεράμυνας.
Ούτε το Πακιστάν ούτε η Τουρκία έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την ανάπτυξη αυτών των όπλων.
Εξερεύνηση Ιστορικών Βιβλίων Και Ντοκιμαντέρ
Πριν η Ινδία ξεκινήσει την επιχείρηση Sindoor τον Μάιο του 2025 για την εξάλειψη των τρομοκρατικών υποδομών στο Πακιστάν, παρέλαβε από την Τουρκία drones καμικάζι Bayraktar και Asisguard Songar.
Στις 7 Αυγούστου, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ υπέγραψαν τη Συμφωνία της Μέκκας.
Η Συμφωνία ορίζει ότι μια επίθεση σε μία από τις χώρες θα θεωρείται πράξη επιθετικότητας εναντίον όλων των υπογραφόντων και δεν αποκλείει τη συμμετοχή άλλων κρατών.
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