Ο Ερντογάν μπλόκαρε τις κουρδικές δυνάμεις από την είσοδο στον πόλεμο στο Ιράν

Ο φόβος του Τούρκου προέδρου για τον εξοπλισμό αυτονομιστών έβαλε τέλος στο μυστικό σχέδιο αλλαγής καθεστώτος του Νετανιάχου. Ο Μπενιαμίν...

Ο φόβος του Τούρκου προέδρου για τον εξοπλισμό αυτονομιστών έβαλε τέλος στο μυστικό σχέδιο αλλαγής καθεστώτος του Νετανιάχου.Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πήρε τη θέση του στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου.Καθισμένος απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ στις 11 Φεβρουαρίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε τους όρους υπό τους οποίους το εύθραυστο καθεστώς του Ιράν θα μπορούσε να ανατραπεί, προσπαθώντας να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να οδηγήσει τη χώρα σε πόλεμο.«Είπε στον Τραμπ ότι εάν μπορέσουμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα, έχουμε την πιθανότητα να δημιουργήσουμε συνθήκες όπου ο ιρανικός λαός θα μπορούσε να πάρει τη μοίρα στα χέρια του», δήλωσε στην The Telegraph ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που παρευρέθηκε στη σύσκεψη.Μέρος της στρατηγικής του βασιζόταν σε ένα φιλόδοξο εγχείρημα αποστολής χιλιάδων Κούρδων μαχητών στα δυτικά σύνορα της Τεχεράνης υπό αμερικανική αεροπορική κάλυψη.Σύμφωνα με μια αποστολή που σχεδιάστηκε από τη Μοσάντ και συζητήθηκε με τη CIA, οι δυνάμεις αυτές θα διέσχιζαν τα σύνορα του Ιρακινού Κουρδιστάν, πυροδοτώντας μια εξέγερση που θα γκρέμιζε τους Αγιατολάχ οριστικά.Υπήρχε, ωστόσο, ένα πρόσωπο που δεν είχε υπολογίσει: ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Ο Τούρκος ηγέτης, δυσαρεστημένος με την προοπτική ένοπλων κουρδικών δυνάμεων στην περιοχή, παρενέβη και τελικά ανάγκασε το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείψουν τη μυστική επιχείρηση, όπως μεταδίδει η The Telegraph.«Αρκετές από αυτές τις προϋποθέσεις δεν υλοποιήθηκαν για λόγους στους οποίους δεν θα επεκταθώ», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.«Δεν οφείλεται σε έλλειψη διορατικότητας, αλλά είτε σε επιχειρησιακή αποτυχία είτε σε αποφάσεις που ελήφθησαν», συμπλήρωσε, αφήνοντας αιχμές για το ναυαγισμένο σχέδιο.Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ένας από τους ηγέτες που προτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος, φέρεται να διαμήνυσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί την κουρδική ανεξαρτησία σε κανένα σημείο της περιοχής, σύμφωνα με ισραηλινές και αραβικές πηγές του Κόλπου.Η αντίθεσή του πηγάζει από έναν φόβο δεκαετιών για τον κουρδικό αυτονομισμό.Επί πάνω από 40 χρόνια, η Τουρκία συγκρούεται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, γνωστό ως PKK, μια κουρδική μαχητική και πολιτική οργάνωση, με τίμημα δεκάδες χιλιάδες ζωές.Οι Κούρδοι αποτελούν την πολυπληθέστερη εθνική ομάδα παγκοσμίως χωρίς κρατική υπόσταση, διασκορπισμένοι κυρίως σε Ιράν, Ιράκ, Συρία και Τουρκία, όπου πολλοί έχουν υποστεί σοβαρές διακρίσεις και καταπίεση.Το Ισραήλ διατηρεί ενεργούς δεσμούς με τους Κούρδους, μια ομάδα που θεωρεί ως δυνητικά αποσταθεροποιητικό παράγοντα τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει για τους δικούς του σκοπούς.Οι Κούρδοι στο Ιράν υπέφεραν επί Σάχη και, αργότερα, επί της Ισλαμικής Δημοκρατίας.