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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Ανεκτίμητο ιστορικό ντοκουμέντο: Δείτε και διαδώστε πώς στο Βίτσι και στο Γράμμο τους θάψαμε στην άμμο κι ο Αρχιστράτηγος Παπάγος στο μέτωπο...!!!

Αυγούστου 17, 2026

1948 - ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ , ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΥΠΟΥ , ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ , ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙ...


1948 - ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ , ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΥΠΟΥ , ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ , ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ , ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΑΞΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΞΚΩΝ , ΑΩΟΣ , ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ , ΓΕΦΥΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ











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