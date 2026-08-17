Ανεκτίμητο ιστορικό ντοκουμέντο: Δείτε και διαδώστε πώς στο Βίτσι και στο Γράμμο τους θάψαμε στην άμμο κι ο Αρχιστράτηγος Παπάγος στο μέτωπο...!!!

1948 - ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ , ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΥΠΟΥ , ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ , ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙ...
1948 - ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ , ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΥΠΟΥ , ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ , ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ , ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΑΞΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΞΚΩΝ , ΑΩΟΣ , ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ , ΓΕΦΥΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
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