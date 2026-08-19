Το Ισραήλ ετοιμάζει «αντεπίθεση» σε όλα τα μέτωπα στην Λιβύη για να διώξει τους Τούρκους!

Κινδυνεύουν οι ισραηλινές πλατφόρμες φυσικού αερίου και οι θαλάσσιες οδοί μεταφοράς ΟΤούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έγινε δεκτ...

Κινδυνεύουν οι ισραηλινές πλατφόρμες φυσικού αερίου και οι θαλάσσιες οδοί μεταφοράςΟΤούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έγινε δεκτός στο οικογενειακό συγκρότημα του Χαλίφα Χαφτάρ στη Βεγγάζη στις 12 Αυγούστου 2026, καθιστώντας τον τον πρώτο Τούρκο διπλωμάτη του βαθμού του που γίνεται δεκτός στην ανατολική Λιβύη εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία και δίνοντας στην Άγκυρα διπλωματική πρόσβαση και στα δύο μισά της διαιρεμένης χώρας, αναφέρει το themedialine.org.Δύο ημέρες πριν από την επίσκεψη του Φιντάν στη Βεγγάζη, ο Φαουζί αλ-Μανσούρι, επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του Στρατηγού Χαφτάρ, σκοτώθηκε από βόμβα αυτοκινήτου στη Βεγγάζη. Την ίδια εβδομάδα, έξι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις στο πετρελαϊκό συγκρότημα Ζαουίγια, συμπεριλαμβανομένης μιας επιδρομής που κατέστρεψε μια δεξαμενή βενζίνης που περιείχε 4,5 εκατομμύρια λίτρα που ανήκε στον κρατικό διανομέα καυσίμων Brega Petroleum.Η General Electric απέσυρε τους μηχανικούς της από τον παρακείμενο σταθμό παραγωγής ενέργειας 1.300 μεγαβάτ, εκ των οποίων περισσότερα από 700 μεγαβάτ ήταν ήδη εκτός λειτουργίας. Ένα drone χτύπησε τον ηλεκτρικό υποσταθμό της Νότιας Ζαουίγια στις 12 Αυγούστου.Μια έκρηξη στον ίδιο υποσταθμό σημειώθηκε σε πολλούς σταθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, θέτοντας εκτός ρεύματος την Τρίπολη, τη Ζαουίγια, τη Σαμπράθα, το Σουρμάν και τη Γκαριάν δύο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την Γενική Εταιρεία Ηλεκτρισμού της Λιβύης.Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου προειδοποίησε ότι ενδέχεται να κηρύξει ανωτέρα βία, επιτρέποντάς της να αναστείλει τις συμβατικές υποχρεώσεις, εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν.Η παρουσία του Φιντάν προκάλεσε συναγερμό στο Ισραήλ και την ενεργειακή και αμυντική ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που συμβαίνει και στην ελληνική πλευρά που βλέπει την Τουρκία να απλώνεται σε ολόκληρη την Λιβύη, απειλώντας την χώρα μας από τα Νότια.Η επίσκεψη προκάλεσε τον έλεγχο Ισραηλινών αξιωματούχων και σχολιαστών που παρακολουθούν την επέκταση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, άσκησε πίεση σε ένα σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ που εξαρτάται από τον συντονισμό της Αιγύπτου και της Τουρκίας αντί να ανταγωνίζονται στη Λιβύη, και προκάλεσε πανηγυρισμούς από Τούρκους φιλοκυβερνητικούς σχολιαστές που χαρακτήρισαν την επίσκεψη ως απόδειξη της αυξανόμενης περιφερειακής εμβέλειας της Άγκυρας.Τα ισραηλινά σχόλια ήταν πιο έντονα. Ο Hay Eytan Cohen Yanarocak του Κέντρου Moshe Dayan του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, γράφοντας στην Israel Hayom, περιέγραψε τη ναυτιλιακή συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης του 2019 ως ένα σύνορο «που δεν έχει γεωγραφική λογική, αλλά χρησιμεύει στην Άγκυρα ως στρατηγικό εργαλείο για τον έλεγχο των ναυτιλιακών οδών και των υποδομών από τις οποίες εξαρτώνται οι οικονομίες και η ασφάλεια του Ισραήλ και ολόκληρης της περιοχής», προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε τουρκική διεκδίκηση εξουσίας «θα μπορούσε να μετατραπεί σε παρενόχληση ισραηλινών πλοίων».Το Ισραήλ αναγκάστηκε μετά την επίσκεψη του Φιντάν, να επανεξετάσει τη στρατηγική του στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω της διπλωματικής και στρατιωτικής προσέγγισης της Τουρκίας και με τις δύο αντίπαλες κυβερνήσεις της Λιβύης, γεγονός που ενισχύει το αμφιλεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.Το Ισραήλ αποφάσισε σύμφωνα εμ δημοσιογραφικές πλοηροφορίες την ακόμη πιο μεγάλη υποστήριξη των ελληνικών θέσεων και την άμεση απόρριψη των τουρκικών αξιώσεων για τις θαλάσσιες ζώνες.Την σύσφιξη των σχέσεων ασφαλείας και ενεργειακής συνεργασίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, και κυρίως την ακόμα στενότερη παρακολούθηση των στρατιωτικών κινήσεων της Τουρκίας στη Βόρεια Aφρική για την αποτροπή τυχόν γεωπολιτικών απειλών.Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τις γεωπολιτικές ισορροπίες και τα ενεργειακά σχέδια στην περιοχή, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τους άξονες συνεργασίας.Ο λόγος είναι ότι η Τουρκία δεν στηρίζει πλέον μόνο την κυβέρνηση της Τρίπολης (Δυτική Λιβύη), αλλά ανοίγει διαύλους επικοινωνίας και με τις αρχές της Βεγγάζης (Ανατολική Λιβύη) και το Στρατάρχη Χαφτάρ.Η εξομάλυνση των σχέσεων της Άγκυρας με το ανατολικό μπλοκ της Λιβύης ενισχύει τη διεθνή υπόσταση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 κάτι που απειλεί άμεσα την Ελλάδα και έμμεσα το Ισραήλ.Η τουρκολιβυκή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) τέμνει κάθετα την πορεία πιθανών αγωγών (όπως ο EastMed) ή ηλεκτρικών διασυνδέσεων που σχεδιάζονται για να ενώσουν το Ισραήλ και την Κύπρο με την Ευρώπη, και αυτό το Ισραήλ δεν το αποδέχεται σε καμία περίπτωση.Το Τελ Αβίβ καλείται να ζυγίσει τις σχέσεις του με το σχήμα Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος απέναντι στην ανάγκη διαλόγου με μια ενισχυμένη Τουρκία, ενώ οι ισραηλινές πλατφόρμες φυσικού αερίου και οι θαλάσσιες οδοί μεταφοράς εισέρχονται σε ένα πιο περίπλοκο περιβάλλον ασφαλείας.Η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης και οι ναυτικές βάσεις περιορίζουν την ελευθερία κινήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.Στρατηγική περικύκλωση: Η ενισχυμένη παρουσία της Άγκυρας εκλαμβάνεται ως μοχλός πίεσης κατά των ισραηλινών συμφερόντων και των συμμάχων τους στην περιοχή (όπως η Ελλάδα και η Κύπρος).