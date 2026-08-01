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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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«Θα στείλω τα γνωστά πρωτοπαλίκαρα»: Ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο απείλησε ελεγκτές της ΑΑΔΕ και συνελήφθη!

Αυγούστου 01, 2026

   Η δέσμευση ενός τραπεζικού λογαριασμού για υπόθεση λαθρεμπορίου ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει ένα πρωτοφανές επεισόδιο απειλών κατά ελε...

  



Η δέσμευση ενός τραπεζικού λογαριασμού για υπόθεση λαθρεμπορίου ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει ένα πρωτοφανές επεισόδιο απειλών κατά ελεγκτών της ΑΑΔΕ.

Μόλις ο ελεγχόμενος διαπίστωσε ότι τα χρήματά του είχαν «παγώσει», σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε τους τελωνειακούς του Τελωνείου Καβάλας που είχαν χειριστεί την υπόθεση, απαιτώντας να ανακληθεί η δέσμευση. Όταν κατάλαβε ότι αυτό δεν επρόκειτο να συμβεί, πέρασε στις ευθείες απειλές.

Έφτασε δε στο σημείο να πει στους ελεγκτές: «Θα στείλω τα γνωστά πρωτοπαλίκαρα και θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι», επιχειρώντας να τους εκφοβίσει ώστε να αποδεσμεύσουν τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Οι τελωνειακοί ενημέρωσαν αμέσως την ΕΛΑΣ, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.

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