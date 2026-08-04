Και ο Τσίπρας της Ισπανίας έκανε την πάπια... Το Μαρόκο δήλωσε ότι προειδοποίησε την Ισπανία μετά τη δικαστική απόφαση για τη μετανάστευση!

Χθές ο Πρόεδρος της Αργεντινής τον κατηγόρησε ευθέως ότι ψάχνει για νέους ψηφοφόρους ανάμεσα στα κύματα λαθρομεταναστών που νομιμοποιεί.....





Το Μαρόκο λοιπόν, είχε προηγουμένως προειδοποιήσει την Ισπανία ότι μια πρόσφατη απόφαση ισπανικού δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία οι παράνομοι μετανάστες που φτάνουν δια θαλάσσης δεν θα αντιμετωπίζουν άμεση απελάση, επρόκειτο να δημιουργήσει «ένα πρόβλημα», δήλωσε ανώτερος Μαροκινός αξιωματούχος.Την περασμένη εβδομάδα, τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Μαροκινοί, εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, πεζοί ή κολυμπώντας από τη γειτονική πόλη Φνιντέκ.Αυτή η πρωτοφανής εισροή κατέκλυσε γρήγορα τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, πριν οδηγήσει σε χιλιάδες επιστροφές στο Μαρόκο.Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας έκρινε στις 8 Ιουλίου ότι οι παράνομοι μετανάστες που φτάνουν δια θαλάσσης δεν πρέπει να επιστρέφονται τόσο γρήγορα όσο οι υπόλοιποι, και η Μαδρίτη κατηγόρησε εγκληματικές συμμορίες για τη διασπορά παραπληροφόρησης σχετικά με την απόφαση.«Ξεκινήσαμε τις επαφές με την ισπανική πλευρά γύρω στις 22–23 Ιουλίου, όταν τα δίκτυα άρχισαν να μιλούν για αυτό», δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας 03/08 ο ανώτερος Μαροκινός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.«Συζητήσαμε αυτή την απόφαση και τον αντίκτυπό της.»Εξηγήσαμε ότι αυτή η απόφαση επρόκειτο να δημιουργήσει πρόβλημα.»Και πράγματι δημιούργησε πρόβλημα», είπε.Ο ίδιος υποστήριξε ότι η μεγάλη μετακίνηση ανθρώπων προς τη Θέουτα δεν αποτελούσε αποτυχία του μηχανισμού ασφαλείας του Μαρόκου.«Είναι απλουστευτικό να λέγεται ότι το Μαρόκο θα έπρεπε απλώς να έχει χρησιμοποιήσει βία για να τους σταματήσει.»Αυτό σημαίνει πλήρη παρερμηνεία του φαινομένου», δήλωσε.«Θα μπορούσε η Ισπανία, βλέποντάς τους να έρχονται, να έχει κάνει κάτι για να τους σταματήσει χρησιμοποιώντας απλώς όπλα και δυνάμεις ασφαλείας; Αυτό δεν είναι δυνατόν».«Σε ένα ορισμένο σημείο, οι μαροκινές δυνάμεις επιβολής του νόμου δεν μπορούσαν πλέον να αντιμετωπίσουν τους μετανάστες επειδή οι αριθμοί ήταν πολύ μεγάλοι» και επειδή «ο παράγοντας έλξης ήταν πολύ ισχυρός», πρόσθεσε.«Δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Μαρόκου» η διαχείριση της παράνομης μετάναστευσης, σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι το κόστος διαχείρισης της μετάναστευσης για το βασίλειο ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.Παρόλα αυτά, τόνισε ότι το Ραμπάτ και η Μαδρίτη ενέργησαν «ως αξιόπιστοι εταίροι» και συνεχίζουν να εργάζονται «σε πλήρη συντονισμό» για τα ζητήματα της παράνομης μετάναστευσης.«Σήμερα, εναπόκειται στην Ισπανία να βρει απαντήσεις στις προκλήσεις που θέτει αυτή η απόφαση», κατέληξε.«Η δέσμευση του Μαρόκου παραμένει η ίδια. Αποδέχεται την επιστροφή όσων καταφέρνουν να περάσουν. Εφαρμόζει προληπτικά μέτρα για να ανακόψει όσο το δυνατόν περισσότερες αναχωρήσεις και θα συνεχίσει» να το πράττει.