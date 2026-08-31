Το Ισραήλ παρακολουθεί τις αυξημένες ναυτικές προετοιμασίες της Τουρκίας- ετοιμότητα για αντιπαράθεση

Εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, το Ισραηλινό Ναυτικό έχει παρατηρήσει αύξηση των ναυτικών προετοιμασιών της ...

Εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, το Ισραηλινό Ναυτικό έχει παρατηρήσει αύξηση των ναυτικών προετοιμασιών της Τουρκίας τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με το Εβραϊκό Ραδιοτηλεοπτικό Ιδρυμα «Kan».Το Kan News την Κυριακή το βράδυ ανέφερε ότι οι προετοιμασίες του τουρκικού ναυτικού περιελάμβαναν τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων και την ενίσχυση της παρουσίας του στη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπου δραστηριοποιείται το ισραηλινό ναυτικό.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραηλινό Ναυτικό θεωρεί αυτές τις κινήσεις ως ένδειξη μιας «πιθανής μετατόπισης», η οποία, από την άποψή του, απαιτεί επιχειρησιακή και στρατηγική ετοιμότητα ενόψει μιας πιθανής στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την Τουρκία.Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στην αεροπορική βάση αλ Ντουχούρ στη Συρία, αφού το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι είχε εντοπίσει «προετοιμασίες από τον τουρκικό στρατό για την ανάπτυξη δυνάμεων στη βάση».Μέρες αργότερα, σύμφωνα το Kan News, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «η Τουρκία ετοιμάζεται επίσης να αναπτύξει ραντάρ στην αεροπορική βάση».Πηγές που γνωρίζουν τις επικοινωνίες μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσαν ότι «η ανάπτυξη τουρκικών συστημάτων στην περιοχή θα είχε αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή».Το Ισραήλ δεν διευκρίνισε ημερομηνία για την άφιξη των τουρκικών συστημάτων στη Συρία, αλλά ανέφερε ότι η αεροπορική βάση Αμπού αλ Ντουχούρ, που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα, ήταν μία από τις πιθανές τοποθεσίες ανάπτυξης.Εν τω μεταξύ, το Kan Radio επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, ο οποίος δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να μετατρέψει την Τουρκία σε εχθρό, σημειώνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μυστικά κανάλια μεταξύ των δύο χωρών για τη μετάδοση μηνυμάτων και την αποτροπή άμεσων τριβών.Kan News