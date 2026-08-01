«... κι η χαρά δεν την αφήνει... Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον αρχηγό της Ισλαμοφασιστικής Χαμάς

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε συνάντηση που είχε στην Άγκυρα με τον νέο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του ριζοσπαστ...
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε συνάντηση που είχε στην Άγκυρα με τον νέο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του ριζοσπαστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγιε, τον διαβεβαίωσε για την υποστήριξή του στον «δίκαιο σκοπό» της Παλαιστίνης.
Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών: «Ο υπουργός Φιντάν δέχτηκε τον επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και την αντιπροσωπεία της οποίας ηγήθηκε στην Άγκυρα στις 29 Ιουλίου». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αλ-Χάγιε ενημέρωσε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, αναφέρει το ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ.
«Εστίασε την προσοχή στο γεγονός ότι η κυβέρνηση του [Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν] Νετανιάχου έχει εντείνει την κατασκευή παράνομων οικισμών και τις επιθέσεις σε θρησκευτικούς χώρους στην Ιερουσαλήμ. Ο αλ-Χάγιε ανέφερε ότι η Χαμάς συνεχίζει να διατηρεί εποικοδομητική στάση στις ειρηνευτικές συνομιλίες και μίλησε για τη διαδικασία της διαπαλαιστινιακής συμφιλίωσης», σημείωσε η πηγή.
Ο Φιντάν, από την πλευρά του, τόνισε ότι η Άγκυρα «υποστηρίζει τον δίκαιο σκοπό των Παλαιστινίων σε όλους τους τομείς και σε όλες τις πλατφόρμες». Δήλωσε ότι η Τουρκία εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, καθώς και οι επιθέσεις σε ιερούς τόπους, «παραμένουν στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας».
Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή πρόσθετης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Η Χαμάς είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι, μετά από ψηφοφορία που διεξήχθη στις 18 Ιουλίου, ο ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αλ-Χέγια, εξελέγη επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
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