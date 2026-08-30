Νεαρός άνδρας έκλεψε ένα αεροπλάνο και πέταξε πάνω από πυρηνική εγκατάσταση- αναχαιτίστηκε από την ουγγρική πολεμική αεροπορία

Ένας 22χρονος έκλεψε ένα αεροσκάφος 174 από το αεροδρόμιο Καλότσα, στη συνέχεια απογειώθηκε και κατευθύνθηκε προς την πόλη Πακς (νότια Ου...

Ένας 22χρονος έκλεψε ένα αεροσκάφος 174 από το αεροδρόμιο Καλότσα, στη συνέχεια απογειώθηκε και κατευθύνθηκε προς την πόλη Πακς (νότια Ουγγαρία), σύμφωνα με το ATV News.Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Gripen απογειώθηκε αμέσως για να προσπαθήσει να αναχαιτίσει την προσπάθεια του αεροπειρατή.Ωστόσο, το κλεμμένο αεροπλάνο δεν έφτασε στο Πακς. Λίγο αργότερα, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε ένα χωράφι με ηλίανθους κοντά στο Γκέργεν.Κατά την προσγείωση η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο διέκοψαν την παροχή ρεύματος στα συντρίμμια, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.Δεν είναι ακόμη γνωστές ποιες ήταν οι προθέσεις του άνδρα, και δεν είναι επίσης σαφές γιατί κατευθύνθηκε προς την κατεύθυνση του Πακς με το κλεμμένο αεροπλάνο.Ο Υπουργός Άμυνας της Ουγγαρίας, Romulusz Ruszin-Szendi, έγραψε στη σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα ραντάρ των ενόπλων δυνάμεων εντόπισαν αμέσως το αεροπλάνο και το ζεύγος μαχητικών Gripen σε ετοιμότητα απογειώθηκε. Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.«Αυτό που συνέβη δείχνει ξεκάθαρα τι σημαίνει στην πράξη η ετοιμότητα: να εντοπίζεις, να αντιδράς, να ταυτοποιείς και να βοηθάς – άμεσα», έγραψε ο Romulusz Ruszin-Szendi, ο οποίος ευχαρίστησε τις ουγγρικές ένοπλες δυνάμεις για την ταχεία ανταπόκριση και τη σταθερότητά τους.