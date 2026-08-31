Πούτιν: «Φοβάται ότι θα τον κρεμάσουν» αν αποτύχει στην Ουκρανία και σχεδιάζει κλιμάκωση του πολέμου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φοβάται ότι μπορεί να «κρεμαστεί» επειδή δεν κατάφερε να κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και, σύμφωνα με πηγή εκ τω...

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φοβάται ότι μπορεί να «κρεμαστεί» επειδή δεν κατάφερε να κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και, σύμφωνα με πηγή εκ των έσω την οποία επικαλείται ο Economist και αναπαράγει και η Daily Mail, σχεδιάζει να κλιμακώσει τη σύγκρουση, την ώρα που αυξάνονται οι προειδοποιήσεις από το Κρεμλίνο ότι η Βρετανία βρίσκεται στο στόχαστρο της Μόσχας.Πηγές που βρίσκονται κοντά στο Κρεμλίνο υποστηρίζουν, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει επιλέξει την κλιμάκωση του πολέμου, καθώς φοβάται ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με την οργή της ρωσικής κοινής γνώμης εάν τερματίσει τη σύγκρουση χωρίς να μπορεί να παρουσιάσει μια νίκη.Σε ομιλία του στις 22 Αυγούστου, ο Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι άνοιξε ένα «κουτί της Πανδώρας» και απείλησε με «αντίδραση στους πλέον ευαίσθητους τομείς της οικονομίας σας».Νωρίτερα την ίδια ημέρα, μιλώντας στο κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του.«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται», δήλωσε. «Θα προχωρήσουμε μόνο μπροστά».Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ οι απλοί Ρώσοι υφίστανται ολοένα και περισσότερο τις συνέπειες του πολέμου, αντιμετωπίζοντας αδιάκοπες ουκρανικές επιθέσεις με drones, περιορισμούς στο διαδίκτυο και μια οικονομία που δυσκολεύεται.Σύμφωνα με τον Economist, η δυσαρέσκεια είναι ακόμη εντονότερη στους κόλπους της ρωσικής ελίτ, με μία πηγή να υποστηρίζει ότι αυξάνεται η απογοήτευση για τη διάρκεια της σύγκρουσης.Ο Πούτιν φέρεται να πιστεύει ότι κινδυνεύει εάν τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να έχει πετύχει τουλάχιστον τον ελάχιστο στόχο του, δηλαδή την κατάληψη ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς.«Θα με κρεμάσουν», φέρεται να είπε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται ο Economist.