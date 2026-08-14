Πάλι απειλές από τον Χακάν Φιντάν: Εάν δεν ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ, θα λάβουμε ριζοσπαστικά μέτρα!



Δήλωσαν ότι αναμένουν από τις ΗΠΑ να ασκήσουν την απαραίτητη πίεση στο Ισραήλ.



Διαφορετικά, η Τουρκία, το Κατάρ και η Αίγυπτος θα λάβουν «ριζοσπαστικά βήματα», ανακοίνωσε.

Δήλωσε ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος βρίσκονται σε στενή συνεργασία όσον αφορά τη Γάζα, την Παλαιστίνη, τη Λιβύη και το Σουδάν.



Ο Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος συνεργάζονται στενά στο ζήτημα της Γάζας και της Παλαιστίνης, προσθέτοντας ότι ο συντονισμός σχετικά με το Σχέδιο Ειρήνης για τη Γάζα συνεχίζεται στο υψηλότερο επίπεδο.



«Έχει μετατραπεί σε διεθνές ζήτημα ασφάλειας»



Ο Φιντάν, αντιδρώντας στις πολιτικές της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ υιοθετεί ολοένα και περισσότερο μια στάση που καταπατά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προκαλεί τη διεθνή κοινότητα.



Ο Φιντάν δήλωσε ότι οι πολιτικές του Ισραήλ έχουν πλέον καταστεί ζήτημα ασφάλειας που αφορά όχι μόνο τη Γάζα και τη Μέση Ανατολή, αλλά ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα.

Γεωγραφική αναφορά



«Θα λάβουμε δραστικά μέτρα»



Αναφερόμενος στη διαδικασία στη Γάζα, ο Φιντάν κάλεσε τις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι αναμένουν από την κυβέρνηση της Ουάσινγκτον να ασκήσει την απαραίτητη πίεση στο Ισραήλ.



Ο Φιντάν δήλωσε ότι αν αυτό δεν συμβεί, η Τουρκία, το Κατάρ και η Αίγυπτος θα λάβουν «ριζοσπαστικά μέτρα».



Κοινή Συμφωνία Άμυνας της Μέκκας



Ο Φιντάν τόνισε ότι η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας δεν συνήφθη εναντίον οποιασδήποτε χώρας και δήλωσε ότι οι χώρες της περιοχής θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια και τα προβλήματά τους.



Δήλωσε ότι θα ήταν «αφελές» να περιμένουμε από άλλους να παρέχουν λύσεις εάν οι χώρες της περιοχής δεν αναλάβουν την ευθύνη των δικών τους ζητημάτων.



Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν:



«Υπάρχουν άλλες συμμαχίες στην περιοχή που σχηματίζονται εναντίον μας; Ναι, υπάρχουν. Πριν υπογράψουμε τη Συμμαχία της Μέκκας, όπως γνωρίζετε, το Ισραήλ, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα συγκεντρώθηκαν και ίδρυσαν μια συμμαχία ασφαλείας στη Μεσόγειο. Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμμαχίας.



Η Τουρκία βρίσκεται βόρεια της Μεσογείου και η Αίγυπτος νότια, και υπάρχει μια συμμαχία που τραβάει μια γραμμή ακριβώς στη μέση. Ο σκοπός αυτής της συμμαχίας είναι σαφής, και είναι επίσης σαφές πού κατευθύνεται.



Η δική μας συμμαχία, αντίθετα, δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας. Αφορά τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ μας και την εγκαθίδρυση αποτροπής».

Ο Φιντάν δήλωσε ότι οι πολιτικές του Ισραήλ έχουν μετατραπεί σε ζήτημα ασφάλειας που αφορά ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα.