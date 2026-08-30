Λιβανικά ΜΜΕ - «Ο πρόεδρος του Λιβάνου πάει στην Αθήνα τη Δευτέρα- τι θα συζητήσει»

Ο Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν συνεχίζει τις διπλωματικές του προσπάθειες με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο των προσπαθειών υποστήριξης τ...

Ο Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν συνεχίζει τις διπλωματικές του προσπάθειες με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο των προσπαθειών υποστήριξης της θέσης του Λιβάνου, της επίτευξης εκεχειρίας και της συζήτησης των ρυθμίσεων για την επόμενη φάση, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση στο νότο, το τέλος της εντολής της UNIFIL και την πιθανή ισραηλινή αποχώρηση, γράφουν τα λιβανικά μέσα ενημέρωσης.Χρήση Γεωγραφικών Χαρτών Και ΟδηγώνΣε αυτό το πλαίσιο, ιδιωτικές πληροφορίες που ελήφθησαν από το «Lebanon Debate» δείχνουν ότι ο Πρόεδρος Αούν θα αναχωρήσει από τη Βηρυτό την επόμενη Δευτέρα, κατευθυνόμενος στην Ελλάδα, σε επίσημη επίσκεψη κατόπιν πρόσκλησης του Έλληνα ομολόγου του.Η επίσκεψη έρχεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο Αούν, κατά την οποία συζήτησαν τις τελευταίες λιβανέζικες και περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στον Λίβανο, υπό το πρίσμα του πλαισίου που επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα των λιβανοαμερικανο-ισραηλινών διαπραγματεύσεων στην Ουάσινγκτον.Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Μητσοτάκης επιβεβαίωσε την υποστήριξη της χώρας του στον τύπο-πλαίσιο και στις θέσεις που έλαβε ο Πρόεδρος Αούν και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ιδίως όσον αφορά την επέκταση της κυριαρχίας του λιβανικού κράτους σε ολόκληρη την επικράτειά του.Υποστήριξη από την ΕλλάδαΟ Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα της χώρας του να βοηθήσει τον Λίβανο να ξεπεράσει την τρέχουσα δύσκολη φάση του σε διάφορους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη του λιβανέζικου στρατού.Σημείωσε ότι έδωσε εντολή στον Έλληνα Υπουργό Άμυνας να συντονιστεί με τον Λιβανέζο ομόλογό του για να διερευνήσει τρόπους ενίσχυσης αυτής της υποστήριξης.Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Αούν ευχαρίστησε τον Μητσοτάκη για τις θέσεις που έλαβε η Ελλάδα υπέρ του Λιβάνου, επισημαίνοντας το βάθος των ιστορικών σχέσεων που ενώνουν τις δύο χώρες και τονίζοντας τη σημασία της συνεχιζόμενης συνεργασίας και του συντονισμού σε αυτό το κρίσιμο στάδιο.Η επίσκεψη του Αούν στην Αθήνα αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης διπλωματικής προσπάθειας που στοχεύει στη συγκέντρωση διεθνούς υποστήριξης για τον Λίβανο, στην ενίσχυση της θέσης του λιβανικού κράτους όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός, στην επέκταση της κυριαρχίας του και στην προετοιμασία για την επόμενη φάση στο νότο.