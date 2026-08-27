Φρουροί της Επανάστασης ΥΠΕΡ Συμφωνίας της Μέκκας... Έτοιμοι να καταστείλουν τους Κούρδους που με τη βοήθεια των ΗΠΑ θα εισβάλουν στο Ιράν!

Ο εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν θα καταστείλουν εν τη γενέ...

Ο εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν θα καταστείλουν εν τη γενέσει τους τις «αντεπαναστατικές ένοπλες ομάδες», οι οποίες σχεδιάζουν να εισβάλουν [σ.σ. Κούρδοι;] στη χώρα με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών.Ο Ταξίαρχος Χοσέιν Μοχεμπί προέβη στις δηλώσεις αυτές σε αποκλειστική συνέντευξη την Τετάρτη 26/08, τονίζοντας ότι η καταστολή των «αντεπαναστατικών ομάδων» εν τη γενέσει τους αποτελεί τον κύριο στόχο απέναντι σε όσους επιχειρούν να εισέλθουν στο έδαφος της χώρας με την υποστήριξη των ΗΠΑ.Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση και γνώση για τα σχέδια που εξυφαίνει ο εχθρός κατά του Ιράν, υπογράμμισε ο ίδιος.Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Στρατηγός Μοχεμπί αναφέρθηκε στη δημόσια παραδοχή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει ανοιχτά ότι η αμερικανική κυβέρνηση διοχέτευσε όπλα σε αυτές τις [σ.σ. αυτονομιστικές και αντεπαναστατικές] οργανώσεις [σ.σ. Κούρδοι] για να διεξαγάγουν πόλεμο κατά του Ισλαμικού Καθεστώτος.Ο πρωταρχικός στόχος είναι να παταχθούν εν τη γενέσει τους οι αυτονομιστικές ομάδες [σ.σ. Κούρδοι] που επιδιώκουν να εισέλθουν στη χώρα με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, επανέλαβε ο εκπρόσωπος.Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δεν μένει αδιάφορο απέναντι σε αυτά τα ζητήματα.Κύριος στόχος του είναι η εξουδετέρωση εν τη γενέσει των αυτονομιστικών ομάδων [σ.σ. Κούρδοι], οι οποίες, με την υποκίνηση και τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, επιδιώκουν να εισβάλουν στη χώρα για να προκαλέσουν αναταραχή και ασταθεία, πρόσθεσε ο Μοχεμπί.Αναφερόμενος στο Σύμφωνο Άμυνας της Μέκκας που υπεγράφη μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, σημείωσε ότι το Ιράν θεωρεί τη συμφωνία αυτή ως ένα βήμα για τον τερματισμό της ξένης παρουσίας στην περιοχή.«Το σύμφωνο αυτό, προτού θεωρηθεί ότι στρέφεται κατά του Ιράν, στρέφεται κατά της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή, και δεν αισθανόμαστε καμία ανασφάλεια ή ανησυχία γι’ αυτό», κατέληξε.