Νεαρός έβαλε φωτιά μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών - Διώκεται πλέον και για εμπρησμό

Ένας 29χρονος συλληφθείς έβαλε φωτιά μέσα στο αστυνομικό τμήμα των Αχαρνών, στις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες τ...

Ένας 29χρονος συλληφθείς έβαλε φωτιά μέσα στο αστυνομικό τμήμα των Αχαρνών, στις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης.Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο νεαρός, που συνελήφθη με την κατηγορία της γενετήσιας αξιοπρέπειας, έβαλε φωτιά στα στρώματα του κρατητηρίου του τμήματος.Άμεσα η φωτιά κατασβέστηκε από τους αστυνομικούς, ενώ ο 29χρονος πλέον διώκεται και για το αδίκημα του εμπρησμού.