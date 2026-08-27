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Νεαρός έβαλε φωτιά μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών - Διώκεται πλέον και για εμπρησμό

Αυγούστου 27, 2026

  Ένας 29χρονος συλληφθείς έβαλε φωτιά μέσα στο αστυνομικό τμήμα των Αχαρνών, στις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες τ...

 



Ένας 29χρονος συλληφθείς έβαλε φωτιά μέσα στο αστυνομικό τμήμα των Αχαρνών, στις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο νεαρός, που συνελήφθη με την κατηγορία της γενετήσιας αξιοπρέπειας, έβαλε φωτιά στα στρώματα του κρατητηρίου του τμήματος.

Άμεσα η φωτιά κατασβέστηκε από τους αστυνομικούς, ενώ ο 29χρονος πλέον διώκεται και για το αδίκημα του εμπρησμού.

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