Κυψέλη: Άστεγος με το όνομα «Μάρκος» στο μικροσκόπιο για τη δολοφονία της Σκωτσέζας στη βαλίτσα

Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth-Jane Ross, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σ...



Ποιος είναι ο «Μάρκος»



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο «Μάρκος» συνήθιζε να διαμένει στον εγκαταλελειμμένο χώρο όπου βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό της γυναίκας. Από τη στιγμή που ο χώρος μετατράπηκε σε σκηνή εγκλήματος δεν έχει δώσει σημεία ζωής, γεγονός που έχει εντείνει τις έρευνες των αστυνομικών.



Περιγράφεται ως άνδρας περίπου 40 ετών, γεροδεμένος, με μαύρα μαλλιά και εμφανή τατουάζ.



Η Elizabeth-Jane Ross φέρεται να ταξίδεψε στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο μέσω Κύπρου στα τέλη Ιουνίου. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις 15 Ιουλίου, ενώ η σορός της εντοπίστηκε τρεις ημέρες αργότερα. Οι Αρχές διαπίστωσαν ακόμη ότι το κινητό της τηλέφωνο συνέχισε να χρησιμοποιείται και μετά τον θάνατό της.



Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους, επαγγελματίες της περιοχής και άστεγους που κινούνται στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι έρευνες επικεντρώνονται στον «Μάρκο», ο οποίος φέρεται να κάνει χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών και να έχει επιδείξει κατά το παρελθόν απειλητική συμπεριφορά, κυρίως απέναντι σε γυναίκες.



Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι νωρίτερα φέτος είχε επιχειρήσει να επιτεθεί σε Βουλγάρα τουρίστρια υπό την απειλή μαχαιριού. Η συγκεκριμένη καταγγελία εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς ωστόσο να είχε καταγραφεί επίσημα πριν από την υπόθεση της δολοφονίας.



Αστυνομική πηγή δήλωσε στη Daily Mail ότι οι Αρχές επιθυμούν να εντοπίσουν και να εξετάσουν τον συγκεκριμένο άνδρα, χωρίς πάντως να αποκλείουν και άλλα πρόσωπα από την έρευνα.



Άστεγος της περιοχής, ο Hamid Reza, ανέφερε στην εφημερίδα ότι ανακρίθηκε επί ώρες από την Αστυνομία, η οποία αναζητά τον «Μάρκο». Όπως είπε, τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι κάτοικοι θεωρούν πως πρόκειται για το βασικό πρόσωπο που ενδιαφέρει τις Αρχές, ενώ υποστηρίζουν ότι πολλές γυναίκες της γειτονιάς τον φοβούνται.



Παράλληλα, επιχειρηματίας της περιοχής ανέφερε ότι οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν υλικό από κάμερες ασφαλείας, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί κάποια νέα εμφάνιση του άνδρα μετά τον εντοπισμό της σορού.

Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth-Jane Ross, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, βρίσκεται ένας άστεγος άνδρας με το όνομα «Μάρκος», σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι γνωστός στην περιοχή για την επιθετική συμπεριφορά του και επειδή κυκλοφορεί οπλισμένος με μαχαίρι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εξαφανιστεί από την περίοδο που σημειώθηκε η δολοφονία της 38χρονης.Η σορός της Elizabeth-Jane Ross εντοπίστηκε από άστεγο μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης. Η 38χρονη, γνωστή στους φίλους της ως «Lisa», ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα κοινωνικής προσφοράς και, σύμφωνα με τη Daily Mail, τα τελευταία επτά χρόνια επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα, συμμετέχοντας εθελοντικά σε δράσεις ΜΚΟ που υποστηρίζουν κακοποιημένες γυναίκες, μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες.Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι η Ross απέφευγε να αποκαλύπτει στους φίλους της τις κινήσεις της, καθώς φοβόταν πως θα ανησυχούσαν αν γνώριζαν ότι ερχόταν σε επαφή με άστεγους προκειμένου να τους βοηθήσει.