Φουρτούνες σε Αιγαίο - Μεσόγειο! Η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια! Παρέμβαση σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, την ΕΕ, και διάβημα στην Άγκυρα, ετοιμάζει η Αθήνα

Με βαθιά κρίση απειλεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον διμερή διάλογο η κλιμάκωση της αναθεωρητικής στρατηγικής της Αγκυρας. Με την έ...

Με βαθιά κρίση απειλεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον διμερή διάλογο η κλιμάκωση της αναθεωρητικής στρατηγικής της Αγκυρας. Με την έκδοση τον Δεκαπενταύγουστο των δύο προκλητικών διαταγμάτων, που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, η Άγκυρα ουσιαστικά έριξε τορπίλες στο Αιγαίο, μεγαλώνοντας και την απόσταση από την Αθήνα. Μπροστά στην έντονη ελληνική αντίδραση, πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσαν κυνικά χθες ότι η απόφαση είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και την τουρκική νομική θέση για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες.Η Αθήνα – διαμηνύοντας σε όλους τους τόνους ότι οι ενέργειες αυτές είναι νομικά ανυπόστατες, παράνομες και δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα – μελετά ήδη με κάθε λεπτομέρεια τα τουρκικά κείμενα και ετοιμάζεται για μια καθολική διπλωματική και νομική αντεπίθεση σε όλους τους διεθνείς φορείς, καταγγέλλοντας μια κίνηση που «απλώνει» αυθαίρετα την τουρκική δικαιοδοσία πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα και τη δυνητική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Μόλις όλα είναι έτοιμα θα υπάρξει και διάβημα προς την Άγκυρα. Οπως τόνισε στα «ΝΕΑ» ανώτατη διπλωματική πηγή, «αντιθέτως οι δικές μας δράσεις θέτουν για πρώτη φορά τα ελληνικά επιχειρήματα σε νομικό και πραγματικό επίπεδο. Η πρόσθεση της τελευταίας τριετίας είναι συντριπτικά υπέρ μας».Η κίνηση της Άγκυρας δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε αυθόρμητη. Αποτελεί την υλοποίηση ενός σχεδίου που επεξεργαζόταν το τουρκικό βαθύ κράτος εδώ και μήνες, ως άμεση απάντηση στην εξαγγελία της Ελλάδας για τη δημιουργία δύο δικών της μεγάλων θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και το Νότιο Αιγαίο. Η Τουρκία, εργαλειοποιώντας την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, επιχειρεί να εφαρμόσει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» μέσω της «πράσινης» διπλωματίας. Δεν είναι τυχαίο πως τα τελευταία χρόνια σε τουρκικές ΝΟΤΑΜ και NAVTEX υπάρχει και αναφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.ΕρωτήματαΟι περιοχές που «δεσμεύουν» τα τουρκικά διατάγματα προκαλούν σοβαρά ερωτήματα και ανησυχία στους στρατιωτικούς και διπλωματικούς αναλυτές, καθώς:1. Το Πάρκο του Βόρειου Αιγαίου εκτείνεται σε μια τεράστια θαλάσσια ζώνη που μπαίνει σφήνα μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και δυνητική ΑΟΖ και φτάνει μέχρι τις παρυφές των ελληνικών χωρικών υδάτων.2. Το Πάρκο της Ανατολικής Μεσογείου κυκλώνει το σύμπλεγμα του Καστελλόριζου. Η ζώνη αυτή επικαλύπτει πλήρως την ελληνική υφαλοκρηπίδα, εκεί όπου η Αθήνα διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των υποθαλάσσιων πόρων.Με αυτόν τον τρόπο, η Τουρκία επιχειρεί να εγκλωβίσει τα ελληνικά νησιά σε μια θάλασσα τουρκικής δικαιοδοσίας. Ισχυρίζεται ότι έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη ναυσιπλοΐα, την επιστημονική έρευνα, την αλιεία και τις περιβαλλοντικές άδειες σε περιοχές που το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει ως ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Αθήνα δεν πρόκειται να επιτρέψει τη δημιουργία de facto τετελεσμένων. Στο υπουργείο Εξωτερικών έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας από νομικούς, διεθνολόγους και χαρτογράφους της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. Στόχος είναι η πλήρης αποδόμηση των τουρκικών επιχειρημάτων.Η ελληνική απάντηση θα εξελιχθεί σε τρία παράλληλα επίπεδα:1. Νομική και τεχνική τεκμηρίωση. Οι ελληνικές Αρχές ξεσκονίζουν τις συντεταγμένες των τουρκικών διαταγμάτων. Η βασική νομική γραμμή της Ελλάδας στηρίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Η UNCLOS ορίζει ρητά ότι τα κράτη δεν μπορούν να ασκούν μονομερώς εξουσίες προστασίας του περιβάλλοντος εκτός των χωρικών τους υδάτων, όταν αυτές οι ζώνες θίγουν την υφαλοκρηπίδα ή την ΑΟΖ άλλων κρατών. Η Τουρκία, μη έχοντας συνυπογράψει την UNCLOS, προσπαθεί να εφεύρει δικούς της κανόνες, οι οποίοι όμως δεν δεσμεύουν τη διεθνή κοινότητα.2. Διεθνοποίηση και προσφυγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα θα καταγγείλει την τουρκική ενέργεια σε κάθε διαθέσιμο διεθνή οργανισμό και στην ίδια την Αγκυρα. Θα κατατεθεί επίσημη επιστολή – διάβημα στον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία θα απορρίπτονται τα τουρκικά διατάγματα ως παράνομα. Το ζήτημα θα τεθεί και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Η Αθήνα θα ζητήσει την ξεκάθαρη καταδίκη της Αγκυρας, καθώς τα τουρκικά πάρκα παραβιάζουν ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα και επηρεάζουν τα προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας της ΕΕ (όπως το δίκτυο Natura 2000).Επιπλέον θα καταγγελθεί στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και την UNESCO η προσπάθεια της Τουρκίας να ελέγξει τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες με πρόσχημα την οικολογία.3. Επιτόπια επιτήρηση και αποτροπή. Στο πεδίο, το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα έχουν λάβει σαφείς οδηγίες να συνεχίσουν τις περιπολίες τους κανονικά. Οποιαδήποτε προσπάθεια τουρκικών σκαφών (ακταιωρών ή ερευνητικών) να επιβάλουν περιορισμούς σε ελληνικά ή ξένα πλοία εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας θα αντιμετωπιστεί με την ανάλογη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αρμόδιες πηγές δεν αποκλείουν το επόμενο διάστημα να καταγραφούν στις δύο θαλάσσιες ζώνες επεισόδια με αλιευτικά σκάφη, με εμπλοκή και της τουρκικής Ακτοφυλακής.Ηδη πρέπει να επισημανθεί πως η Αθήνα παρακολουθεί τα τουρκικά ερευνητικά σκάφη «AKDENİZ ARAŞTIRMA-1», «BİLİM-2» και «TÜBİTAK MARMARA» που έχουν βγει για «επιστημονικές έρευνες» όλα μαζί κατά μήκος των τουρκικών ακτών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο κι ενώ το «ORUÇ REİS» συνεχίζει να πλέει βόρεια της Κύπρου. Η Αθήνα βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση που όλες οι ενδείξεις καταδεικνύουν ότι είναι απλά το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που θα «ολοκληρωθεί» σε λίγες εβδομάδες με τη νομοθέτηση από την πλευρά της Αγκυρας του αναθεωρητικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο θα δοκιμαστεί όταν έρθει η ώρα για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ.