Σαν σήμερα... Έλληνες ΛΟΚΑΤΖΗΔΕΣ διαλύουν την αντίσταση των σλαβοκίνητων κομμουνιστοσυμμοριτών στο Βίτσι κι όσα σκυλιά διασώζονται καταφεύγουν στην Αλβανία









ΛΑΟΣ - ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΤΟ 49...Την 2α Αυγούστου (1949) άρχισε και η μεγάλη τελική εξόρμηση, που προέβλεπε το «Σχέδιο Πυρσός» που εκδηλώθηκε σε τρεις φάσεις και απέβλεπε στην εκκαθάριση του Γράμμου και του Βίτσι. Οι επιχειρήσεις κράτησαν ένα περίπου μήνα.Οι μάχες ήσαν πεισματώδεις και αιματηρότατες. Στα ορεινά αυτά συγκροτήματα είχε συγκεντρωθή ο κύριος όγκος του αντάρτικου, οι οποίοι κατά ένα υπολογισμό έφθαναν τις 12.000, ενώ οι δυνάμεις που διέθετε ο Τσακαλώτος περιλάμβαναν 4 μεραρχίες, 1 μεραρχία καταδρομών, 1 ανεξάρτητη ταξιαρχία, 4 συντάγματα ελαφρού πεζικού, 120 κανόνια, πολλά θωρακισμένα και το σύνολο της αεροπορίας. ΄Επειτα από δεινό αγώνα, τη 17 Αυγούστου ολοκληρώθηκε η κατάληψη του Βίτσι. Στις εκεί μάχες ο στρατός είχε 256 νεκρούς και 1.338 τραυματίες.Οι αντάρτες, κατά πληροφορίες τού Γ. Επιτελείου είχαν 1.182 νεκρούς και 637 αιχμαλώτους. Επίσης κατελήφθησαν πολλά λάφυρα: 30 κανόνια, 33 αντιαρματικά, 16 αντιεροπορικά, 115 όλμοι, 435 πολυβόλα, και οπλοπολυβόλα. Πάντως ο κύριος όγκος των ανταρτών του Βίτσι, περί τις 5.000 άνδρες και γυναίκες είχαν κατορθώσει να διαφύγουν.ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ Ο ΓΡΑΜΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ Η ΞΕΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ...