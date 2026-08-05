Καμιά έκπληξη.... Η Χαμάς μεταφέρει πολλές από τις επιχειρήσεις της από το Κατάρ στην Τουρκία!

Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς φέρεται να ετοιμάζεται να μεταφέρει πολλές από τις επιχειρήσεις της από το Κατάρ στην Τουρκία. Σύμφωνα με ...

Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς φέρεται να ετοιμάζεται να μεταφέρει πολλές από τις επιχειρήσεις της από το Κατάρ στην Τουρκία.Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Καν, η Χαμάς θα μεταφέρει τις παρασκηνιακές της επιχειρήσεις στην Τουρκία, ενώ θα αφήσει μεγάλο μέρος της δημόσιας δραστηριότητάς της στο Κατάρ.Το ειδησεογραφικό μέσο αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη εν μέρει αφότου η Ντόχα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση της τρομοκρατικής οργάνωσης να εκλέξει τον Χαλίλ αλ-Χάγια ως νέο ηγέτη της.Όπως μεταδίδει το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan, η παλαιστινιακή οργάνωση σχεδιάζει τη μεταφορά του παρασκηνιακού και επιχειρησιακού της μηχανισμού στο τουρκικό έδαφος, διατηρώντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων και διπλωματικών της επαφών στη Ντόχα.Εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, οι αρχές του Κατάρ διαμήνυσαν στη Χαμάς ότι απαιτείται εφεξής προηγούμενη έγκριση για το σύνολο των επίσημων δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί εντός της επικράτειάς τους.