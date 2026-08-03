Μικρασιατική Καταστροφή: Πώς γιατροί από τη Σμύρνη και την Κων/πολη οργάνωσαν το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών

Σαν σήμερα στις 3 Αυγούστου 1923, ιδρύεται στην Αθήνα το “Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών”, μετέπειτα Ιπποκράτειο. Το επί της Λεωφόρου Βασιλίσσ...









Αγγελία του Υπουργείου Περιθάλψεος στο φύλλο της Εφημερίδος “Ελεύθερο Βήμα” της 2-10-1922. Πρόκειται για την σημερινή πρωϊνή εφημερίδα των Αθνών “ΤΟ ΒΗΜΑ”, η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το έτος 1922.



Στο φύλλο 331 του πρώτου Τέυχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε Νομοθετικό Διάταγμα της 21ης Σεπτεμβρίου 1926 “Περί Οργανώσεως του Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών”. Ήταν ο πρώτος οργανισμός του Νοσοκομείου. Με το Διάταγμα αυτό ορίζοντο “Α1 διατιθέμεναι δια την νοσηλείαν των αρρώστων κλίναι εις τριακόσιας πεντήκοντα”. Το Νοσοκομείο τότε διέθετε τα εξής νοσηλευτικά τμήματα:Παθολογικό

Χειρουργικό

Μαιευτικό και Γυναικολογικό

Οφθαλμολογικό

Ορθοπεδικό

Ακτινολογικό

Παιδιατρικό.



Το 1934 εγκρίθηκε “Εσωτερικός Κανονισμός του Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών” (Καθηκοντολόγιο). Με το Διάταγμα αυτό προσετέθησαν εις την διάρθρωση του Νοσοκομείου:Νευρολογικό Τμήμα

Ωτορρινολαρυγγολογική Υπηρεσία

Αφροδισιολογική – Δερματολογική Υπηρεσία

Ουρολογική Υπηρεσία και

Οδοντιατρική Υπηρεσία



Με Διάταγμα της 21 Ιουλίου 1935, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τερματίσθηκε η ιστορική διαδρομή του Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών, το οποίο μετονομάσθηκε σε “Ιπποκράτειον Νοσοκομείον Αθηνών”. https://armynow.gr

Το επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας κτίριο του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών κτίσθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα και τα επόμενα χρόνια λειτουργούσε ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο υπό στρατιωτική διοίκηση.Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, με το ΦΕΚ 214 τ. Α’ 3-8-1923, το παραπάνω νοσοκομείο επιτάσσεται και ιδρύεται στον ίδιο χώρο το “Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών”Το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών συγκέντρωσε τότε πολλούς ιατρούς με μεγάλη εμπειρία από τα Νοσοκομεία της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης.Την Διεύθυνση του Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών από της ιδρύσεώς του, την οποία διετήρησε επί μίαν 25ετία, ανέλαβε ο Απόστολος Ορφανίδης, Επίατρος, τέως διευθυντής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Σμύρνης, ο οποίος διετέλεσε και Υπουργός Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως. Σημειώνεται ότι, ο σημερινός προαύλιος χώρος του Ιπποκράτειου νοσοκομείου φέρει την ονομασία “Πλατεία Αποστόλου Ορφανίδη Πρώτου Διευθυντού Προσφυγικού Νοσοκομείου Αθηνών”.Από την εφημερίδα ” Ελεύθερο Βήμα ” της 2-10-1922 παρατίθεται ειδοποίηση του Υπουργείου Περιθάλψεως με την οποία καλούνται διατελέσαντες νοσοκόμοι εις τα διάφορα Ελληνικά Νοσοκομεία της Μ. Ασίας, αν επιθυμούν να προσληφθούν εις ιδρυόμενα προσφυγικά νοσοκομεία, να παρουσιασθούν εις τον Διευθυντή “του εν Μαράσλειω χημείω Νοσοκομείου” Α. Ορφανίδη.