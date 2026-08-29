Επιχείρηση «Συνδετήρας»: Πώς οι Αμερικάνοι άρπαξαν τους Γερμανούς επιστήμονες του Χίτλερ

militaire Επιχείρηση “Συνδετήρας”! Σαν σήμερα το 1945 μια άκρως σοβαρή επιχείρηση των Αμερικανών εναντίων …των συμμάχων τους! Είναι η επιχ...









militaire Επιχείρηση “Συνδετήρας”! Σαν σήμερα το 1945 μια άκρως σοβαρή επιχείρηση των Αμερικανών εναντίων …των συμμάχων τους! Είναι η επιχείρηση με την οποία οι ΗΠΑ “άρπαξαν” από τα τους Σοβιετικούς,τους Βρετανούς και τους Γάλλους 120 κορυφαίους Γερμανούς επιστήμονες και τεχνικούς,οι οποίοι είχαν εμπλακεί στο πρόγραμμα σχεδιασμού και κατασκευής των πυραύλων V 2!Η επιχείρηση από μόνη της ήταν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.Οι Γερμανοί είχαν αναπτύξει τους πυραύλους V 2 στο Πενεμούντε, ένα νησί στη Βαλτική θάλασσα.Όταν έφθασαν εκεί οι Σοβιετικοί τον Μάϊο του 1945 οι Γερμανοί είχαν ήδη καταστρέψει τις εγκαταστάσεις.Οι επιστήονες και οι τεχνικοί είχαν φύγει.Ο επικεφαλής τους Βέρνερ φον Μπράουν σκέφτηκε πως η καλύτερη λύση που είχαν,ήταν να περάσουν στην αμερικανική πλευρά.Οι Αμερικανοί ήδη είχαν στα σχέδιά τους να “αρπάξουν” όσο το δυνατόν περισσότερους επιστήμονες των ναζί.Γι΄αυτό και είχαν σχεδιάσει την επιχείρηση “Συνδετήρας”Στις 2 Μαΐου, ο αδερφός του Βέρνερ Φον Μπράουν, ο Μάγκνους,ήρθε σε επαφή με τους Αμερικανούς. Την επόμενη μέρα, 120 επιστήμονες και κορυφαίοι Γερμανοί τεχνικοί, έχοντας μαζί του χιλιάδες σελίδες σημειώσεων και σχεδίων παραδόθηκαν στους Αμερικανούς.Λίγες μέρες αργότερα, η αμερικανική προέλαση κάλυψε και την πόλη Νορντχάουζεν, όπου βρισκόταν το υπόγειο εργοστάσιο κατασκευής των V-2. Στη διάσκεψη του Πότσδαμ, είχε συμφωνηθεί πως τα γερμανικά εργοστάσια δεν θα έπρεπε να λαφυραγωγηθούν από τους συμμάχους. Όμως, το Νορντχάουζεν ήταν στη σοβιετική πλευρά και η περιοχή έπρεπε να παραδοθεί.Τότε έγινε η δεύτερη φάση της απίστευτης επιχείρησης.Στις 26 Ιουνίου 1945, κρυφά από τους Άγγλους, Γάλλους και Σοβιετικούς, οι Αμερικανοί …αποσυναρμολόγησαν το εργοστάσιο και το μετέφεραν με 300 φορτηγά! Στην συνέχεια όλα τα απαραίτητα για να ξαναστηθεί το εργοστάσιο μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ.Ο Βέρνερ φον Μπράουν και η ομάδα του ξεκίνησαν στην Αμερική την κούρσα για την κατάκτηση του διαστήματος.Ωστόσο οι Σοβιετικοί τους πρόλαβαν.