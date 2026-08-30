Axios: Ο αρχηγός της CIA πρότεινε στη Μόσχα τριμερή συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Ζελένσκι

Τριμερή συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου της Ουκρανίας Βολ...

Τριμερή συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ στη διάρκεια της μυστικής επίσκεψής του στη Μόσχα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, σύμφωνα με δύο πηγές που ενημερώθηκαν σχετικά με το θέμα και μίλησαν στο Axios.Ήταν η πρώτη φορά που ο Τζον Ράτκλιφ ενεπλάκη προσωπικά στη διπλωματική προσπάθεια για την επίτευξη μιας σημαντικής εξέλιξης στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σημειώνει ο αμερικανικός ιστότοπος.Ένας από τους στόχους της επίσκεψης Ράτκλιφ ήταν να διαπιστώσει κατά πόσο οι επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσαν να πείσουν τον Πούτιν να κινηθεί προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ανέφεραν οι πηγές.Την Παρασκευή, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες του Ράτκλιφ στη Μόσχα και για την πρόταση σχετικά με μια τριμερή σύνοδο κορυφής.Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει και στο παρελθόν την ιδέα αυτή. Ο Ζελένσκι έχει συμφωνήσει, αλλά ο Πούτιν την έχει απορρίψει.Ο Ράτκλιφ πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στη Μόσχα την Τρίτη και συναντήθηκε με τους Ρώσους ομολόγους του: τον επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών SVR, Σεργκέι Ναρίσκιν, και τον διευθυντή της FSB, Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ.Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η επίσκεψη του Ράτκλιφ ήταν «τυπική δουλειά» και δεν είχε ως στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ.Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στον Ζελένσκι ότι ο Ράτκλιφ έθεσε στη Μόσχα το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Ράτκλιφ έδωσε στον Μπόρτνικοφ «μια δυσοίωνη εκτίμηση» για την κατάσταση του πολέμου και προέτρεψε τη Ρωσία να καταλήξει σε συμφωνία προτού επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάστασή της.Οι πηγές δήλωσαν στο Axios ότι ο Ράτκλιφ κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο Μπόρτνικοφ είναι εποικοδομητικός συνομιλητής, ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει στην επανεκκίνηση των διπλωματικών προσπαθειών.Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.Ουκρανοί αξιωματούχοι, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σχετικά με τις προθέσεις του Πούτιν και υποστηρίζουν ότι διαθέτουν πληροφορίες που δείχνουν πως ο Πούτιν σχεδιάζει σημαντική κλιμάκωση του πολέμου.Ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Πάβλο Παλισά, δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν έχει διατάξει τον στρατό του να προετοιμάσει διάφορα επιχειρησιακά σενάρια για επίθεση στη βόρεια Ουκρανία, με το Κίεβο και το Τσερνίχιβ να έχουν προσδιοριστεί ως βασικές περιοχές.Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη διαμεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ, διακόπηκαν στα μέσα Φεβρουαρίου, μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν πραγματοποιήσει ξεχωριστές συνομιλίες τους τελευταίους μήνες με Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγματευτές.Ωστόσο, έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος.Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Κιρίλο Μπουντάνοφ, δήλωσε την Πέμπτη σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία υπό αμερικανική διαμεσολάβηση θα μπορούσαν να επαναληφθούν τον Σεπτέμβριο.Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την Παρασκευή τις ΗΠΑ για «τη συνομιλία με τη Ρωσία» και δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «προωθεί ένα ρεαλιστικό όραμα για το τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να επιτευχθεί».Πηγή: skai.gr