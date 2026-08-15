Athens Flying Week 2026: Η συναρπαστική γιορτή των αιθέρων επιστρέφει στην Τανάγρα

Η μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ανατολικής Μεσογείου Athens Flying Week – Tanagra International Airshow επιστρέφει στην Αεροπορική Β...























Από την Πολεμική Αεροπορία δεν θα λείψουν τα δημοφιλή F-16 ΖΕΥΣ και Τ-6 Δαίδαλος, ενώ θα πετάξουν επίσης τα F-16 Viper, Rafale, Mirage 2000-5, τα M-346 και τα θρυλικά F-4 Phantom.



Επιπλέον, όλα τα πτητικά μέσα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων θα συμμετέχουν σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς και σύνθετα σενάρια μαζί με τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων.



Θρύλοι των αιθέρων



Η φετινή διοργάνωση ταξιδεύει και στον χρόνο με ιστορικά Warbirds όπως το Supermarine Spitfire MJ755 και το T-6 Harvard, που επέστρεψαν δυναμικά στους ελληνικούς ουρανούς χάρη στο Ίδρυμα «Ίκαρος».



Και φυσικά οι πολιτικές συμμετοχές και οι αγαπημένοι μας:

• Aegean Airlines

• Luca Bertossio

• Frank Van Houten (Dutch Rush) με το Sukhoi 26MX



Στατική έκθεση και άλλα highlights



Εκτός από τις εναέριες επιδείξεις, στην Athens Flying Week 2026 θα λειτουργεί μεγάλη στατική έκθεση όπου θα μπορείτε να δείτε από κοντά και να φωτογραφηθείτε με όλα τα συμμετέχοντα αεροπλάνα και ελικόπτερα!



Μεταξύ άλλων, στην πλούσια στατική έκθεση της Athens Flying Week θα δείτε:



• Το ιταλικό F-35

• Το βέλγικο και το γερμανικό Α400Μ

• Το αυστριακό PC-7

• Τα ελληνικά αεροπλάνα και ελικόπτερα

• Το αεροσκάφος της Euroavia του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου



Και πολλές ακόμη εκπλήξεις!







Θα υπάρχει επίσης εμπορική έκθεση με αναμνηστικά, προϊόντα της Πολεμικής Αεροπορίας και πληροφορίες από αεροπορικές σχολές για επαγγελματική σταδιοδρομία. Η Athens Flying Week 2026 σας περιμένει για μια αξέχαστη εμπειρία!



Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όλα τα Γενικά Επιτελεία για την πολύτιμη στήριξή τους, όπως και τους χορηγούς μας καθώς και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη συμβολή τους και στη φετινή διοργάνωση!



Κεφάλι ψηλά… νιώστε τη μαγεία των αιθέρων!



Κλείστε έγκαιρα το εισιτήριό σας στο more.com και στο επίσημο δίκτυο μεταπωλητών!



Έτοιμοι για απογείωση; Από την Πολεμική Αεροπορία δεν θα λείψουν τα δημοφιλή F-16 ΖΕΥΣ και Τ-6 Δαίδαλος, ενώ θα πετάξουν επίσης τα F-16 Viper, Rafale, Mirage 2000-5, τα M-346 και τα θρυλικά F-4 Phantom.Επιπλέον, όλα τα πτητικά μέσα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων θα συμμετέχουν σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς και σύνθετα σενάρια μαζί με τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων.Θρύλοι των αιθέρωνΗ φετινή διοργάνωση ταξιδεύει και στον χρόνο με ιστορικά Warbirds όπως το Supermarine Spitfire MJ755 και το T-6 Harvard, που επέστρεψαν δυναμικά στους ελληνικούς ουρανούς χάρη στο Ίδρυμα «Ίκαρος».Και φυσικά οι πολιτικές συμμετοχές και οι αγαπημένοι μας:• Aegean Airlines• Luca Bertossio• Frank Van Houten (Dutch Rush) με το Sukhoi 26MXΣτατική έκθεση και άλλα highlightsΕκτός από τις εναέριες επιδείξεις, στην Athens Flying Week 2026 θα λειτουργεί μεγάλη στατική έκθεση όπου θα μπορείτε να δείτε από κοντά και να φωτογραφηθείτε με όλα τα συμμετέχοντα αεροπλάνα και ελικόπτερα!Μεταξύ άλλων, στην πλούσια στατική έκθεση της Athens Flying Week θα δείτε:• Το ιταλικό F-35• Το βέλγικο και το γερμανικό Α400Μ• Το αυστριακό PC-7• Τα ελληνικά αεροπλάνα και ελικόπτερα• Το αεροσκάφος της Euroavia του Εθνικού Μετσόβιου ΠολυτεχνείουΚαι πολλές ακόμη εκπλήξεις!Θα υπάρχει επίσης εμπορική έκθεση με αναμνηστικά, προϊόντα της Πολεμικής Αεροπορίας και πληροφορίες από αεροπορικές σχολές για επαγγελματική σταδιοδρομία. Η Athens Flying Week 2026 σας περιμένει για μια αξέχαστη εμπειρία!Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όλα τα Γενικά Επιτελεία για την πολύτιμη στήριξή τους, όπως και τους χορηγούς μας καθώς και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη συμβολή τους και στη φετινή διοργάνωση!Κεφάλι ψηλά… νιώστε τη μαγεία των αιθέρων!Κλείστε έγκαιρα το εισιτήριό σας στο more.com και στο επίσημο δίκτυο μεταπωλητών!Έτοιμοι για απογείωση;

Η μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ανατολικής Μεσογείου Athens Flying Week – Tanagra International Airshow επιστρέφει στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας πιο δυναμική, πιο πλούσια και πιο θεαματική από κάθε άλλη φορά. Με δεκάδες μαχητικά, ακροβατικά και μεταγωγικά αεροσκάφη, καθώς και μεγάλες διεθνείς συμμετοχές, υπόσχεται ένα μοναδικό σόου που θα ενθουσιάσει χιλιάδες επισκέπτες.Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου ο καθιερωμένος πλέον θεσμός φέρνει τα πιο προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, αλλά και θρυλικά αεροπλάνα από το παρελθόν!Μαχητικά από Ελλάδα και εξωτερικόΣτο επίκεντρο της Athens Flying Week 2026 βρίσκονται:• Οι Surya Kiran, οι «Ηλιαχτίδες» της Ινδίας που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα! Εννιά ακροβατικά αεροσκάφη υπόσχονται να εντυπωσιάσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς θεατές• Οι καθηλωτικοί Fursan Al Emarat από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα! Το ακροβατικό σμήνος επιστρέφει στην Ελλάδα με εντελώς νέο αεροσκάφος, το δικινητήριο jet Hongdu L-15! Για πρώτη φορά, ένα μαχητικό/εκπαιδευτικό κινεζικής προέλευσης έρχεται στην Athens Flying Week! Ετοιμαστείτε για ένα αξέχαστο σόου στον αέρα, με εντυπωσιακά ακροβατικά, χρώματα και τον ήχο 14 κινητήρων• Το φινλανδικό F-18 Hornet Demo, ένα από τα πιο εντυπωσιακά display παγκοσμίως έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Athens Flying Week• Το ισπανικό Eurofighter Typhoon στην παρθενική του συμμετοχή στην Athens Flying Week έρχεται για να σας καταπλήξει• Τα θρυλικά F-4 Phantom σε μία από τις τελευταίες εμφανίσεις τους μπροστά στο κοινό! Μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά ένα από τα πιο διάσημα Cold War Era μαχητικά αεροσκάφη, λίγο πριν αποσυρθεί• Το Eurofighter Typhoon της γερμανικής αεροπορίας για μία εμφάνιση που θα συζητηθεί… Αλλά και το γερμανικό Tornado σε flight display• Τα αυστριακά Pilatus PC-7 επιστρέφουν στην Τανάγρα μετά το επιτυχημένο τους ντεμπούτο σε flight display στην AFW• Επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι Καναδοί αλεξιπτωτιστές Skyhawks αλλά και οι Γάλλοι αλεξιπτωτιστές Phenix για ένα υπερθέαμα υψηλής αδρεναλίνης• Το βέλγικο Α400Μ Atlas στη στατική έκθεση της AFW26! Ο τιτάνας των αιθέρων θα είναι έτοιμος να υποδεχτεί στο εσωτερικό του μικρούς και μεγάλους• Το ιταλικό F-35 στην στατική έκθεση της Athens Flying Week! Το πιο δημοφιλές stealth αεροσκάφος του κόσμου έρχεται στην Τανάγρα• Και φυσικά, πολλές ακόμη εκπλήξεις σας περιμένουν στην Athens Flying Week 2026