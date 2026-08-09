Μοτοσικλετιστής μπήκε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομο και παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια στο κέντρο της Αθήνας, του επιβλήθηκε πρόστιμο 6.000€

Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού μοτοσικλετιστή για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προχώρησε το μεσημέρ...



Ειδικότερα, ο 41χρονος φέρεται να μη σταμάτησε σε έλεγχο που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης. Στη συνέχεια επιχείρησε να δραπετεύσει και ανέπτυξε ταχύτητα, παραβιάζοντας διαδοχικά επτά κόκκινα φανάρια, ενώ μπήκε εννιά φορές αντίθετα σε μονόδρομους.



Ακολούθησε καταδίωξη με τους αστυνομικούς να τον κυνηγούν από απόσταση ασφαλείας χρησιμοποιώντας ηχητικά και φωτεινά σήματα.



Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Αστυνομίας η μοτοσυκλέτα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Ο 41χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.975 ευρώ.

Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού μοτοσικλετιστή για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας.