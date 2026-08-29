Αθανάσιος Τζογάνης: Έφυγε από τη ζωή ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, σε ηλικία 87 ετών

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), πτέραρχος εν αποστρατεία, Αθανάσιο...

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), πτέραρχος εν αποστρατεία, Αθανάσιος Τζογάνης, σκορπίζοντας θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις.Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αθανάσιος Τζογάνης υπήρξε μία εμβληματική μορφή της Πολεμικής Αεροπορίας, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του μέσα από τις επιτελικές και επιχειρησιακές θέσεις που υπηρέτησε στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί το Σάββατο (29.08.2026) στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Λαύριο.Ο Αθανάσιος Τζογάνης γεννήθηκε στη Σκουρτού Αιτωλοακαρνανίας το 1939.Από νεαρή ηλικία επέλεξε τη στρατιωτική σταδιοδρομία και το 1962 αποφοίτησε πρώτος στην τάξη του από τη Σχολή Αεροπορίας, τη σημερινή Σχολή Ικάρων.Στα χρόνια που ακολούθησαν σημείωσε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στους αιθέρες, καταγράφοντας περισσότερες από 7.000 ώρες πτήσης με πληθώρα τύπων αεροσκαφών, ανάμεσα στα οποία τα T-33, F-84F, C-130 και A-7H Corsair.Στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης διετέλεσε υπασπιστής του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ αργότερα ανέλαβε τη Διεύθυνση Προσωπικού του ΓΕΑ και τη διοίκηση της Τακτικής Αεροπορίας.Η ανέλιξή του στην κορυφή της ιεραρχίας σφραγίστηκε με την τοποθέτησή του στη θέση του αρχηγού ΓΕΑ το 1993 και στη συνέχεια στη θέση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ έως το 1999.Ήταν παντρεμένος με την Ειρήνη Γκαζή, με την οποία απέκτησαν δύο κόρες.Συλλυπητήρια δήλωση από τον Μιχάλη Κατρίνη, υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Άμυνας και του Τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, για τον θάνατο του Αθανασίου Τζογάνη.«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Επίτιμου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Πτεράρχου ε.α. (Ι) Αθανασίου Τζογάνη, ενός ευπατρίδη, υπέροχου ανθρώπου και Αξιωματικού.Ο εκλιπών γεννημένος το 1939 στη Σκουρτού Αιτωλοακαρνανίας, κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία το 1959 και υπηρέτησε επί σειρά δεκαετιών με αφοσίωση, ήθος, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης την Πολεμική Αεροπορία και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Κατά τη μακρά και ιδιαίτερα σημαντική σταδιοδρομία του διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υπασπιστής του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Ανδρέα Παπανδρέου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας και, από το 1993 έως το 1996, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.Το 1996 ανέλαβε Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, θέση την οποία υπηρέτησε έως το 1999, ολοκληρώνοντας μία διακεκριμένη πορεία στην ανώτατη ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Η προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πατρίδα υπήρξε σημαντική και παραμένει παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές.Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».