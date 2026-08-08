Έρχεται στο τέλος του καλοκαιριού καύσωνας «8 ημερών με θερμοκρασίες άνω των 40»

Ο πρώτος παρατεταμένος καύσωνας σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο, έρχεται στο τέλος του καλοκαιριού και θα διαρκέσει τουλάχιστο...

Ο καιρός θα «λιώνει» σίδερα καθώς ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, προειδοποιεί για μια «εξαντλητική», θερμή εισβολή πουθα διαρκέσει τουλάχιστον επτά με οκτώ ημέρες, με το θερμόμετρο να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.«Από σήμερα ξεκινάει μια περίοδος, μια θερμή περίοδος, ένα κύμα καύσωνα θα το έλεγα, που θα κρατήσει τουλάχιστον εφτά, οκτώ ημέρες, πιθανόν να πάει έτσι μέχρι το τέλος του μήνα» λέει στο Orange Press Agency ο κ. Λαγουβάρδος, εξηγώντας τη συμπεριφορά του φαινομένου.«Οι θερμοκρασίες δεν θα φτάσουν σε ακραίες τιμές, αλλά σε πολλές περιοχές θα ξεπερνούν τους 37, 38 βαθμούς. Θα δούμε τοπικά και 40 βαθμούς, ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο και λίγο παραπάνω. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι η διάρκεια.Δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον εφτά, οκτώ ημέρες, όπως είπαμε και λίγο παραπάνω, που θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πράγμα το οποίο θα κουράσει αρκετά τον πληθυσμό» προσθέτει.Όπως τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος, «μετά από διαδοχικά κύματα καύσωνα τα οποία είχαν επηρεάσει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, τώρα η θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έχει πέσει αρκετά. Οι θερμότερες αέριες μάζες επηρεάζουν γενικά την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα με μεγάλη διάρκεια.Ουσιαστικά είναι ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος έρχεται τις τελευταίες ημέρες του. Γιατί μετεωρολογικά το καλοκαίρι τελειώνει στο τέλος Αυγούστου».