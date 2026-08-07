Ηράκλειο: 7χρονο κορίτσι δέχτηκε επίθεση από σκύλο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο μάγουλο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 7χρονο κοριτσάκι το οποίο δέχτηκε επίθεση από σκυλί μέσα σε σπίτι φίλων της οικογένειας στο Ηράκλειο. Το περισ...

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 7χρονο κοριτσάκι το οποίο δέχτηκε επίθεση από σκυλί μέσα σε σπίτι φίλων της οικογένειας στο Ηράκλειο.Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή 16-8-2026 σε περιοχή της Μεσαράς στο Ηράκλειο, όταν το κοριτσάκι με τον 43χρονο πατέρα του φέρεται να είχαν κάνει επίσκεψη στο σπίτι ενός 34χρονου οικογενειακού φίλου και ιδιοκτήτη του σκύλου.Κάτω από άγνωστες ακόμη συνθήκες το 7χρονο παιδί δέχθηκε επίθεση από το σκυλί, που το τραυμάτισε στην περιοχή του προσώπου και πιο συγκεκριμένα στο μάγουλο.Άμεσα έγινε η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκυλιού όσο και ο πατέρας του παιδιού.