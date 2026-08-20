Προχωρά το στεγαστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ... 79 ΑΔΤΕ: Νέα σπίτια για στρατιωτικούς και στη Σάμο

Άλλα 13 διαμερίσματα στο Καρλόβασι – Προχωρά το στεγαστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ με έμφαση στην ακριτική Ελλάδα Του Ηλία Προύφα - kranosgr ...
Άλλα 13 διαμερίσματα στο Καρλόβασι – Προχωρά το στεγαστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ με έμφαση στην ακριτική Ελλάδα
Του Ηλία Προύφα - kranosgr
Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειές τους καταγράφεται στη Σάμο, όπου προχωρά η κατασκευή 13 νέων διαμερισμάτων για στρατιωτικούς, στο πλαίσιο της στεγαστικής μέριμνας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση όπου οι δεσμεύσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας περνούν από τις εξαγγελίες στην πράξη, κάτι που αποτυπώνεται πλέον και στις αποφάσεις που δημοσιεύονται στη Διαύγεια, αλλά και στις εργασίες που βλέπουν καθημερινά τα στελέχη στις περιοχές όπου υλοποιούνται τα συγκεκριμένα έργα.
Η απόφαση με ΑΔΑ: ΨΚΒΛ6-30Δ, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2026, αφορά την «Κατασκευή 1 Συγκροτήματος των 13 Διαμερισμάτων στο Στρατόπεδο “ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΙΟΥ”, στην Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίου στη ν. Σάμο». Το έγγραφο έχει εκδοθεί από την 736 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων και κοινοποιείται, μεταξύ άλλων, στην 79 ΑΔΤΕ.
Η συγκεκριμένη διοικητική πράξη αφορά την επίβλεψη του έργου και προβλέπει τη συνέχιση της παρακολούθησης των εργασιών, ώστε αυτές να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εντός της συμβατικής προθεσμίας.
Το ΥΠΕΘΑ κάνει πράξη τις δεσμεύσεις του
Το στεγαστικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα σε ακριτικές περιοχές και νησιά, όπου η εξεύρεση κατοικίας πολλές φορές μετατρέπεται σε δύσκολη και ιδιαίτερα δαπανηρή υπόθεση.
Η κατασκευή των 13 νέων διαμερισμάτων στη Σάμο αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση και έρχεται να προστεθεί σε σειρά αντίστοιχων έργων που προχωρούν σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπό τον Νίκο Δένδια, έχει θέσει ψηλά το ζήτημα της στέγασης και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού, με έμφαση ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές.
Και στη Σάμο το αποτέλεσμα αρχίζει πλέον να γίνεται ορατό.
Οι στρατιωτικοί βλέπουν ότι έργα που επί χρόνια αποτελούσαν ζητούμενο μπαίνουν πλέον σε διαδικασία υλοποίησης, με στόχο να δοθούν πραγματικές λύσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητάς τους.
Τουλουπάκης: Τρέχει τις διαδικασίες στην 79 ΑΔΤΕ
Σημαντικό ρόλο στην πορεία των διαδικασιών στη Σάμο έχει και η Διοίκηση της 79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ», με Διοικητή τον Ταξίαρχο Εμμανουήλ Τουλουπάκη.
Ο Ταξίαρχος Τουλουπάκης είναι ένας αξιωματικός με μεγάλη εμπειρία, ο οποίος γνωρίζει άριστα όχι μόνο τα επιχειρησιακά ζητήματα, αλλά και τα θέματα που αφορούν το προσωπικό και την κοινωνική μέριμνα των στελεχών.
Έχει άλλωστε υπηρετήσει σε ιδιαίτερα νευραλγικές θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, έχοντας διατελέσει Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου του πρώην Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Άγγελου Χουδελούδη, αλλά και επί δύο χρόνια Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου του σημερινού Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη.
Η εμπειρία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για έναν αξιωματικό που γνωρίζει πολύ καλά πώς πρέπει να κινούνται οι διαδικασίες και πώς ένα ζήτημα πρέπει να παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή του.
Δεν του ξεφεύγει τίποτα.
Στην 79 ΑΔΤΕ παρακολουθεί στενά όλα τα ζητήματα που αφορούν τόσο την επιχειρησιακή λειτουργία όσο και την καθημερινότητα του προσωπικού, με τις διαδικασίες για έργα μέριμνας να προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.
Άριστη συνεργασία Τουλουπάκη – Βακεντή
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η άριστη συνεργασία του Ταξίαρχου Εμμανουήλ Τουλουπάκη με τον Διοικητή της ΑΣΔΑΑΜ «ΑΙΓΕΑΣ», Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή.
Ο Αντιστράτηγος Βακεντής δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα κοινωνικής μέριμνας των στελεχών και των οικογενειών τους, γνωρίζοντας ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την καθημερινότητα και τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού.
Η καλή συνεργασία των δύο Διοικητών βοηθά ώστε οι διαδικασίες να κινούνται αποτελεσματικά και τα ζητήματα που αφορούν τα στελέχη να μην μένουν στα χαρτιά.
Στέγαση, υποδομές και γενικότερα θέματα καθημερινότητας βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, με τη Σάμο και την 79 ΑΔΤΕ να παρουσιάζουν αυτή την περίοδο μία ιδιαίτερα θετική εικόνα.
Και τα 13 νέα διαμερίσματα στο Καρλόβασι αποτελούν ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη αυτής της προσπάθειας.
Για τους στρατιωτικούς που υπηρετούν στην ακριτική Ελλάδα, ένα σύγχρονο και αξιοπρεπές σπίτι για τους ίδιους και τις οικογένειές τους δεν αποτελεί πολυτέλεια.
Αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της μέριμνας προσωπικού.
Και στη Σάμο, οι διαδικασίες έχουν ήδη προχωρήσει.
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