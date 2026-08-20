Προχωρά το στεγαστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ... 79 ΑΔΤΕ: Νέα σπίτια για στρατιωτικούς και στη Σάμο

Άλλα 13 διαμερίσματα στο Καρλόβασι – Προχωρά το στεγαστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ με έμφαση στην ακριτική Ελλάδα Του Ηλία Προύφα - kranosgr ...



Άριστη συνεργασία Τουλουπάκη – Βακεντή



Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η άριστη συνεργασία του Ταξίαρχου Εμμανουήλ Τουλουπάκη με τον Διοικητή της ΑΣΔΑΑΜ «ΑΙΓΕΑΣ», Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή.



Ο Αντιστράτηγος Βακεντής δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα κοινωνικής μέριμνας των στελεχών και των οικογενειών τους, γνωρίζοντας ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την καθημερινότητα και τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού.



Η καλή συνεργασία των δύο Διοικητών βοηθά ώστε οι διαδικασίες να κινούνται αποτελεσματικά και τα ζητήματα που αφορούν τα στελέχη να μην μένουν στα χαρτιά.



Στέγαση, υποδομές και γενικότερα θέματα καθημερινότητας βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, με τη Σάμο και την 79 ΑΔΤΕ να παρουσιάζουν αυτή την περίοδο μία ιδιαίτερα θετική εικόνα.



Και τα 13 νέα διαμερίσματα στο Καρλόβασι αποτελούν ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη αυτής της προσπάθειας.



Για τους στρατιωτικούς που υπηρετούν στην ακριτική Ελλάδα, ένα σύγχρονο και αξιοπρεπές σπίτι για τους ίδιους και τις οικογένειές τους δεν αποτελεί πολυτέλεια.



Αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της μέριμνας προσωπικού.



Και στη Σάμο, οι διαδικασίες έχουν ήδη προχωρήσει.