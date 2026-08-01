Οι καπνοί από τις φωτιές σε Βοιωτία, Αττική και Αργολίδα έφτασαν έως τη Βόρεια Αφρική, διένυσαν πάνω από 750 χιλιόμετρα

Όπως προκύπτει από τις εικόνες που καταγράφηκαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (1/8), το νέφος καπνού – κυρίως από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, κοντά στο Πόρτο Γερμενό – έχει καλύψει μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου και εκτείνεται μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, έχοντας διανύσει απόσταση μεγαλύτερη των 750 χιλιομέτρων.Θυελλώδεις άνεμοι σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και ΚρήτηΣημειώνεται ότι θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη. Ο χάρτης που ακολουθεί δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 594 σταθμών της μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί του Σαββάτου (1/8).Στην Παξιμάδα Καρύστου οι ριπές του ανέμου έφτασαν στα 130 km/h, στην Πεντέλη-κορυφή στα 112 km/h και στο νότιο Ρέθυμνο οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασαν στα 96 km/h.Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου.