Νέα Ουκρανική επίθεση σε βάθος 600χλμ κατά Ρωσικού διυλιστηρίου πετρελαίου και αεροπορικής βάσης

Οι Financial Times αναφέρουν ότι οι επιθέσεις με drones της Ουκρανίας σε μεγάλη απόσταση μέχρι τα τέλη Ιουλίου, είχαν διαταράξει περισσότ...

Οι Financial Times αναφέρουν ότι οι επιθέσεις με drones της Ουκρανίας σε μεγάλη απόσταση μέχρι τα τέλη Ιουλίου, είχαν διαταράξει περισσότερο από το 30% της λειτουργικής δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της ΡωσίαςΤα Ουκρανικά χτυπήματα κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατηγικών στόχων σε βάθος εντός της Ρωσικής επικράτειας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση , αποκαλύπτοντας σημαντικότατα κενά της πολυδιαφημισμένης πανίσχυρης Ρωσικής αεράμυνας .Ουκρανικά πλήγματα κατά Ρωσικού διυλιστηρίου πετρελαίου και αεροπορικής βάσηςΣύμφωνα με Ουκρανικές πηγές, οι Αμυντικές Δυνάμεις της χώρας έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου του Σαράτοφ της Rosneft, προκαλώντας μια μεγάλη πυρκαγιά, καθώς και την κοντινή στρατηγική αεροπορική βάση Ένγκελς-2.Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από το κανάλι Exilenova+ Telegram και μια ανάλυση από το ειδησεογραφικό πρακτορείο ASTRA δείχνουν ότι και οι δύο τοποθεσίες έγιναν στόχος.Κατά τη διάρκεια της νύχτας στις 2 Αυγούστου, κάτοικοι του Σαράτοφ και της γύρω περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις και είδαν μια μεγάλη πυρκαγιά. Ο περιφερειακός κυβερνήτης επιβεβαίωσε ότι η περιοχή είχε δεχθεί επίθεση και είπε ότι οι προκαταρκτικές αναφορές έδειξαν ότι υπήρχαν θύματα.Η μονάδα ELOU-AVT-6Σύμφωνα με ανάλυση του Dnipro OSINT, τα drones έπληξαν με ακρίβεια αρκετούς βασικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας απόσταξης αργού πετρελαίου ELOU-AVT-6, η οποία έχει ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 6 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου.Η μονάδα ELOU-AVT-6 έχει σχεδιαστεί για αφαλάτωση αργού πετρελαίου και πρωτογενή ατμοσφαιρική απόσταξη. Επεξεργάζεται αργό πετρέλαιο που παρέχεται στο διυλιστήριο από σταθμούς άντλησης πετρελαίου.Κατά την πρωτογενή απόσταξη, το αργό πετρέλαιο διαχωρίζεται σε κλάσματα – συμπεριλαμβανομένης της νάφθας (πρώτη ύλη βενζίνης), της κηροζίνης, του ντίζελ και του μαζούτ – τα οποία στη συνέχεια υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία σε τελικά προϊόντα πετρελαίου.Η απενεργοποίηση αυτής της μονάδας ουσιαστικά σταματά ολόκληρη την αλυσίδα επεξεργασίας του διυλιστηρίου.Το διυλιστήριο πετρελαίου Saratov, ιδιοκτησίας της Rosneft, βρίσκεται περίπου 600 χιλιόμετρα (370 μίλια) από την πρώτη γραμμή.Είναι ένα από τα παλαιότερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας. Από το 2024, η εγκατάσταση επεξεργαζόταν περίπου 5,8 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αργού πετρελαίου ετησίως, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 2,2% της συνολικής δυναμικότητας διύλισης της Ρωσίας.Η Επίθεση στην αεροπορική βάσηΗ στρατηγική αεροπορική βάση Engels-2 δέχθηκε επίσης επίθεση. Βρίσκεται περίπου 17 χιλιόμετρα (11 μίλια) από το στοχευμένο διυλιστήριο. Η αεροπορική βάση είναι ικανή να φιλοξενήσει όλους τους κύριους τύπους στρατηγικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των Tu-160, Tu-95MS και Tu-22M3.Μετά την επιτυχημένη επιχείρηση Spiderweb τον Ιούνιο του 2025, η Ρωσία αναγκάστηκε να αναδιατάξει μεγάλο μέρος του στρατηγικού αεροπορικού στόλου της στην Άπω Ανατολή.Ως αποτέλεσμα, το Engels-2 χρησιμοποιείται πλέον ως προσωρινή αεροπορική βάση, όπου τα στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-160 και Tu-95MS είναι οπλισμένα με πυραύλους κρουζ Kh-101 πριν πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.Στις 16 Ιουλίου, ως αποτέλεσμα μιας ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αυτήν την αεροπορική βάση, οι Ουκρανικές Αμυντικές Δυνάμεις κατέστρεψαν ένα βομβαρδιστικό Tu-95MS που βρισκόταν στην εγκατάσταση.Η κρίσιμη ζημιά του αεροσκάφους επιβεβαιώθηκε από μια δορυφορική εικόνα που έδειξε ότι το τμήμα της ουράς του καταστράφηκε ολοσχερώς, καθιστώντας το βομβαρδιστικό μη επισκευάσιμο.Ως γενικό απολογισμό αναφέρουμε την αξιολόγηση των Financial Times μέχρι τα τέλη Ιουλίου, που αναφέρει ότι οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας σε μεγάλη απόσταση είχαν διαταράξει περισσότερο από το 30% της λειτουργικής δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας και το 45% της ονομαστικής δυναμικότητας διύλισης.