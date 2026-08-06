Σύρος στο Ηράκλειο κατέγραφε με το κινητό του τέσσερα ανήλικα κοριτσάκια 6-11 ετών! Επικαλέστηκε τον Αλλάχ...

Αναστάτωση και έντονη ανησυχία προκάλεσε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή γύρω από το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου η παρουσία νεαρού...









Αναστάτωση και έντονη ανησυχία προκάλεσε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή γύρω από το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου η παρουσία νεαρού αλλοδαπού άνδρα που στάθηκε απέναντι από τέσσερα μικρά κορίτσια, ηλικίας 6 έως 11 ετών, και άρχισε να τα καταγράφει επίμονα με το κινητό του.. όπως αναφέρει το cretalive.grΤα κορίτσια κάθονταν αμέριμνα σε πεζούλι, σε σημείο όπου συνήθως παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς. Ο άνδρας εμφανίστηκε, τους απευθύνθηκε σε γλώσσα που δεν καταλάβαιναν και αμέσως σήκωσε το τηλέφωνο, στρέφοντάς το πάνω τους. Δεν ζήτησε άδεια. Δεν εξήγησε. Απλώς κατέγραφε.Τα ίδια τα παιδιά τρόμαξαν, έτρεξαν στους γονείς τους και περιέγραψαν ακριβώς τι συνέβη. Οι γονείς δεν άργησαν να κινητοποιηθούν. Υλικό από κάμερα ασφαλείας επιβεβαίωσε την περιγραφή. Ο άνδρας εντοπίστηκε και προσήχθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δηλώνει Σύρος, αραβικής καταγωγής.Όταν ρωτήθηκε γιατί μαγνητοσκοπούσε τα κορίτσια, επικαλούνταν συνεχώς τον «Αλλάχ».Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό και ανησυχητικό: Γιατί ένας ενήλικος άνδρας, άγνωστος στα παιδιά, επιλέγει να σταθεί απέναντί τους και να τα βιντεοσκοπεί επίμονα; Τι ακριβώς ήθελε να «κρατήσει» στο κινητό του; Και γιατί, όταν τον επιάσαν οι Αρχές, η απάντηση ήταν επανάληψη θρησκευτικών επικλήσεων αντί για λογική εξήγηση;Από την πλευρά των γονέων ξεκαθαρίζεται ότι το θέμα δεν είναι η εθνικότητα αυτή καθαυτή, αλλά η πράξη. Την ίδια αντίδραση θα είχαν αν ο οποιοσδήποτε άγνωστος άνδρας έκανε το ίδιο. Ωστόσο, το γεγονός ότι πρόκειται για αλλοδαπό που επικαλείται τον Αλλάχ τη στιγμή που καλείται να δικαιολογήσει τη βιντεοσκόπηση ανήλικων κοριτσιών, προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία σε μια εποχή που τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν πλέον να περνούν απαρατήρητες.Τα τέσσερα κορίτσια ήθελαν απλώς να καθίσουν στη γειτονιά τους. Κάποιος άλλος, όμως, φαίνεται πως είχε διαφορετικές προθέσεις για εκείνα τα λίγα λεπτά καταγραφής. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το περιεχόμενο του κινητού και τις πραγματικές συνθήκες. Η γειτονιά, από την πλευρά της, έχει ήδη βγάλει τα συμπεράσματά της.