Πάτρα: Συνελήφθη 50χρονος καθηγητής για σχέση με ανήλικη και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Στα χέρια των αστυνομικών και δικαστικών Αρχών βρίσκεται υπόθεση στην Πάτρα, μετά την καταγγελία μιας 18χρονης σε βάρος 50χρονου καθηγητ...

Στα χέρια των αστυνομικών και δικαστικών Αρχών βρίσκεται υπόθεση στην Πάτρα, μετά την καταγγελία μιας 18χρονης σε βάρος 50χρονου καθηγητή σχολείου της πόλης για περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησαν όταν εκείνη ήταν 14 ετών και συνεχίστηκαν επί σειρά ετών.Σύμφωνα με το dete.gr, ο 50χρονος καθηγητής συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πορνογραφία ανηλίκων, καθώς και καταγγελίες που αφορούν σχέση με την τότε ανήλικη.Η νεαρή, έχοντας πλέον συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της, απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε όσα, όπως φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή της, συνέβαιναν κατά το διάστημα που ήταν ανήλικη.Η 18χρονη φέρεται να κατέθεσε ότι τα περιστατικά άρχισαν όταν εκείνη ήταν 14 ετών και ο καθηγητής 46 ετών, ενώ συνεχίστηκαν μέχρι την ηλικία των 17 ετών.Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχει το ψηφιακό υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση. Κατά την καταγγελία, ο 50χρονος φέρεται να ζητούσε από την ανήλικη να του αποστέλλει γυμνές φωτογραφίες και άλλο υλικό σεξουαλικού χαρακτήρα.Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, καθώς και το σχετικό ψηφιακό υλικό, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και η χρονική εξέλιξη των περιστατικών που περιγράφει η 18χρονη.Η νεαρή αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές, καθώς, όπως καταγγέλλει, δεχόταν πιέσεις από τον 50χρονο προκειμένου να συνεχίσουν τη σχέση τους. Στην κατάθεσή της περιέγραψε όσα υποστηρίζει ότι είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, όταν ακόμη ήταν ανήλικη.Μετά την καταγγελία, οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες και ο καθηγητής συνελήφθη. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές, οι οποίες εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων που έχουν τεθεί στη διάθεσή τους.