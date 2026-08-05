Αρχηγός ΓΕΣ: Επισκέφθηκε την περιοχή ευθύνης της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας και της 44 Στρατιωτικής Διοίκησης

Επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης (ΠΕ) της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας (5 Α/Μ ΤΑΞ) «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ» και της 44 Στρατιωτικής Διοίκησης...









Παράλληλα, επισκέφθηκε την έδρα της 1ης Μοίρας Καταδρομών (1 ΜΚ/Δ) στο Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ» στο Μάλεμε και το Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ» στην Αγυιά Χανίων. Παράλληλα, επισκέφθηκε την έδρα της 1ης Μοίρας Καταδρομών (1 ΜΚ/Δ) στο Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ» στο Μάλεμε και το Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ» στην Αγυιά Χανίων.









Επιπρόσθετα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, επισκέφθηκε την έδρα της 44 ΣΔΙ στο Στρατόπεδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» στο Ηράκλειο, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της 44 ΣΔΙ Ταξίαρχος Φώτιος Αρμπής, ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Σχηματισμού και το Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» στο Τυμπάκι, όπου περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.



Πριν το πέρας των επισκέψεων, και συγκεκριμένα την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, ο Αρχηγός ΓΕΣ μετέβη στη μικρόνησο Γαύδο, όπου επισκέφθηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο (ΕΦ) «ΓΑΥΔΟΥ», ενημερώθηκε για την αποστολή του και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Επιπρόσθετα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, επισκέφθηκε την έδρα της 44 ΣΔΙ στο Στρατόπεδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» στο Ηράκλειο, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της 44 ΣΔΙ Ταξίαρχος Φώτιος Αρμπής, ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Σχηματισμού και το Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» στο Τυμπάκι, όπου περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.Πριν το πέρας των επισκέψεων, και συγκεκριμένα την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, ο Αρχηγός ΓΕΣ μετέβη στη μικρόνησο Γαύδο, όπου επισκέφθηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο (ΕΦ) «ΓΑΥΔΟΥ», ενημερώθηκε για την αποστολή του και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.









Πηγή ΓΕΣ Πηγή ΓΕΣ

Επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης (ΠΕ) της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας (5 Α/Μ ΤΑΞ) «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ» και της 44 Στρατιωτικής Διοίκησης (44 ΣΔΙ) «ΤΑΛΩΣ» πραγματοποίησε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, από τις 18 έως τις 20 Αυγούστου 2026.Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, ο Αρχηγός επισκέφθηκε το Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ» στο Ρέθυμνο, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 5ης Α/Μ ΤΑΞ Ταξίαρχο Νικόλαο Κωστάκη, όπου περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.Ακολούθως, μετέβη στην έδρα της 5ης Α/Μ ΤΑΞ, στο Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ» στα Χανιά, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Σχηματισμού.