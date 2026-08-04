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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Πώς θα καταλάβεις εάν τα λαμόγια σού σερβίρουν λειωμένο και ξαναπαγωμένο παγωτό... Τα 4 σημεία...

Αυγούστου 26, 2026

Το ξαναπαγωμένο παγωτό όχι μόνο έχει αλλοιωμένη υφή, αλλά είναι και εξαιρετικά βλαβερό για την υγεία, καθώς εάν έχει προηγουμένως λιώσει πλ...




Το ξαναπαγωμένο παγωτό όχι μόνο έχει αλλοιωμένη υφή, αλλά είναι και εξαιρετικά βλαβερό για την υγεία, καθώς εάν έχει προηγουμένως λιώσει πλήρως εκτός κατάψυξης, θα περιέχει πολλά βακτήρια. 

Η δηλητηρίαση μάλιστα από λιωμένα παγωτά που έχουν ξαναπαγώσει είναι ιδιαίτερα συχνή, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού.

Πώς μπορείς να αναγνωρίσεις ένα τέτοιο παγωτό;

-Η υφή του θα είναι κοκκώδης.
-Θα έχει αναπτύξει κρυστάλλους πάγου.
-Θα είναι πιο σκληρό από το κανονικό παγωτό.
-Θα έχει πιο ουδέτερη γεύση.




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