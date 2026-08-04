Πώς θα καταλάβεις εάν τα λαμόγια σού σερβίρουν λειωμένο και ξαναπαγωμένο παγωτό... Τα 4 σημεία...

Το ξαναπαγωμένο παγωτό όχι μόνο έχει αλλοιωμένη υφή, αλλά είναι και εξαιρετικά βλαβερό για την υγεία, καθώς εάν έχει προηγουμένως λιώσει πλ...



Πώς μπορείς να αναγνωρίσεις ένα τέτοιο παγωτό;



-Η υφή του θα είναι κοκκώδης.

-Θα έχει αναπτύξει κρυστάλλους πάγου.

-Θα είναι πιο σκληρό από το κανονικό παγωτό.

-Θα έχει πιο ουδέτερη γεύση.











Η δηλητηρίαση μάλιστα από λιωμένα παγωτά που έχουν ξαναπαγώσει είναι ιδιαίτερα συχνή, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού.