Συνελήφθη στην Κοζάνη δραπέτης των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας, χειροπέδες και σε 44χρονη συνεργό του

Συνελήφθη σε περιοχή της Κοζάνης, ένας 33χρονος, ο οποίος αναζητούνταν από το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας Χαλκιδικής για το αδίκημα της α...



Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, ο άνδρας κρατούνταν στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όπου εξέτιε ποινή φυλάκισης 30 μηνών για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας. Είχε λάβει άδεια, ωστόσο δεν επέστρεψε στο κατάστημα κράτησης, με αποτέλεσμα να αναζητείται για απόδραση κρατουμένου.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιοποίησαν πληροφορίες και στοιχεία και κατάφεραν να εντοπίσουν τον 33χρονο σε περιοχή της Κοζάνης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κοζάνης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης.



Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και μία 44χρονη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της συνέργειας σε απόδραση.



Ο 33χρονος οδηγήθηκε εκ νέου στο Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της 44χρονης θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.